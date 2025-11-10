El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La ignorancia del escritor

Un libro tiene tantas almas como lectores

Juan Villacorta

Juan Villacorta

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

El escritor ignora el significado de lo que escribe, pues aquello que piensa lo confunde. La obra del escritor es indistinguible para sí mismo. Pensar ... y escribir sin dejar de vivir es hoy un desafío. Las palabras originan muchas ideas engendradas por el vacío. No inventamos palabras sino su convivencia con el vacío. Las palabras encadenan letras, las letras son geometría de signos que materializan símbolos e ideas. ¿Dónde vive la libertad? Las palabras se nos escapan, huyen, nada quieren saber de nosotros, las pronunciamos y no se escuchan a sí mismas, las escribimos y no se leen a sí mismas, no creen en nosotros.

