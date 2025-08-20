El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este miércoles
Un bombero, trabajando para combatir el fuego entre Ourense y Zamora.

Las tormentas de fuego: por qué son un fenómeno devastador y difícil de predecir

«Es esencial la limpieza de bosques y montes para reducir la biomasa acumulada»

Francisco Javier Tapiador

Francisco Javier Tapiador

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:14

En el año 2009 participé en un proyecto público de colaboración entre empresas y universidades, el PROMETEO, que buscaba desarrollar herramientas para el combate integral ... de los incendios forestales. Desarrollamos métodos eficaces, pero la realidad se ha adelantado. En los últimos años hemos empezado a sufrir fenómenos meteorológicos que estaban en los libros y en las simulaciones de los modelos, pero que creíamos que nunca veríamos en el campo. Eran como monstruos de feria, curiosidades teóricamente posibles, pero raras; de las que sólo ocurrirían en contadas ocasiones, cuando se concitaran un cúmulo de catastróficas desdichas.

