Olviden su filiación y su filia o fobia política particular. Dejen a un lado cualquier consideración sobre competencias y, especialmente, incompetencias de cada cual. No ... busquen los argumentos técnicos, que si la sequía, que si el calor, ni mucho menos el mal de todos, consuelo de nadie, con eso de «se está quemando toda España igual». Fíjense solo en los datos. En estos datos. De los cinco mayores incendios registrados en España, tres se habían producido en Castilla y León desde 2020. Uno en Ávila, en 2021, con 21.000 hectáreas, dos en Zamora en un mes, en 2022, con 35.000 y 28.000, respectivamente. Ahora, agosto de 2025, se va a encaramar a lo más alto del podio Molezuelas, en Zamora, y espérense a ver qué ocurre con el de Ourense-Sanabria, que encarna una nueva definición de la palabra atroz.

Lo que más se quema, en estos tiempos del calor interminable, es Castilla y León. Arde todo, pero arde aquí. Sobre todo aquí. Más superficie que en ningún otro sitio y más en los últimos años. Y al mando de las operaciones de prevención y gestión forestal están el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Uno acumula diez años como consejero y el otro, 18 como director general. Y la primera responsabilidad política de estos asuntos es, por tanto, suya.

Argumentarán, que para eso estamos en preelecciones, que se ha hecho mucho, que el clima, que los incendios de sexta generación, que la legislación ambiental, que las inversiones, que la ola de calor. Pero lo que ha quedado acreditado es que no saben cómo atajar lo que ya desde hace unos años es la nueva realidad del fuego. Y eso, se ha visto, se traduce en datos que queman el alma.