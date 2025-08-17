El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cielo de Zamora, con el sol enrojecido por el humo proviniente de los incendios, este viernes. A. G. E.

Datos que queman

«Arde todo, pero arde aquí, Sobre todo aquí, en Castilla y León»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:36

Olviden su filiación y su filia o fobia política particular. Dejen a un lado cualquier consideración sobre competencias y, especialmente, incompetencias de cada cual. No ... busquen los argumentos técnicos, que si la sequía, que si el calor, ni mucho menos el mal de todos, consuelo de nadie, con eso de «se está quemando toda España igual». Fíjense solo en los datos. En estos datos. De los cinco mayores incendios registrados en España, tres se habían producido en Castilla y León desde 2020. Uno en Ávila, en 2021, con 21.000 hectáreas, dos en Zamora en un mes, en 2022, con 35.000 y 28.000, respectivamente. Ahora, agosto de 2025, se va a encaramar a lo más alto del podio Molezuelas, en Zamora, y espérense a ver qué ocurre con el de Ourense-Sanabria, que encarna una nueva definición de la palabra atroz.

