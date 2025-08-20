El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El humo de los incendios de Castilla y León cubrió el cielo de Valladolid. Alberto Mingueza
La Platería en llamas

El humo y los girasoles

«Hace unas horas los he visto envueltos en esta atmósfera irrespirable que habitamos por culpa de los incendios más devastadores del siglo, hasta la fecha»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:31

En la carretera provincial que recorre el valle de Esgueva, además de ciclistas valientes y tractores abnegados —o viceversa—, pueden verse unos cuantos girasoles plantados ... en la cuneta. No me refiero a girasoles cultivados en una parcela destinada a tal fin, o a un pequeño conjunto de ellos que hayan podido prosperar en un recodo. Me refiero a girasoles dispuestos de uno en uno, como hitos kilométricos repartidos durante el trayecto, a lo largo de varios kilómetros, aunque desconozco cuántos.

Espacios grises

