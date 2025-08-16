El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bosque quemado en Nogarejas, León. Rodrigo Jiménez

Un país en la hoguera

«No será fácil que nuestra dirigencia se ponga manos a la obra. Soy, en ese sentido, muy pesimista. Porque el fuego es un problema que, aunque de gestión autonómica, no entiende de fronteras»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:32

Castilla y León, particularmente sus provincias de León, Zamora y Salamanca, sufre los últimos días una oleada de voraces incendios que han causado pérdidas humanas, ... desalojos de miles de vecinos en bastantes poblaciones y un desastre natural irreparable. Se han perdido decenas de miles de hectáreas de monte, entre ellas las pertenecientes al rico y bello entorno, patrimonio de la humanidad, de Las Médulas. Las llamas se han llevado por delante miles de hectáreas en otros muchos puntos del país, en Extremadura y Galicia de manera intensa.

