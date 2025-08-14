El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Vuelven a sus casas los vecinos evacuados de nueve municipios por el incendio de Puercas
Un bombero en el incendio de Puercas, en Zamora. Efe
Óxidos y vallisoletanías

El mundo en llamas

«Es inaudito que, tras haber ardido veinte mil hectáreas hace tres años en Zamora, aun sigamos sin ver los incendios como un problema de primer nivel»

José F. Peláez

José F. Peláez

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:41

El agua y la tierra de Valencia contra el fuego y el aire de León. Dos catástrofes, cuatro elementos y un único drama, el de ... la naturaleza dejando claro quién manda y el de las administraciones dejando claro quién no. Con un matiz: en Valencia no había pirómanos del agua, que ni siquiera sé cómo se llaman -puede que hidrómanos- porque lo más probable es que la tara ni siquiera exista. No existe el vandalismo hídrico ni los inundadores compulsivos. O al menos no me consta. Pero sí existe la macarrada diaria entre administraciones que, cuando llegan los desastres -porque siempre llegan-, demuestran que no actúan desde la lealtad y el servicio, sino desde la triste inquina de unos psicópatas cejijuntos.

