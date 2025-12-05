El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Viñedo de la ribera de Duero. Carlos Espeso
El espigón de Recoletos

Amores vikingos, caballeros andantes y ribera del Duero

«Se trata, vecinos, de aguantar el vendaval y el afilarse el ventisquero en los relejes dela vieja Castilla gracias a la mejor literatura»

David Felipe Arranz

David Felipe Arranz

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:09

Comenta

Se imaginan qué hubiera podido ocurrir en España si la batalla de Toro (1476) entre huestes de los Reyes Católicos, por un lado, y las ... de Alfonso V de Portugal y su hijo, el príncipe Juan, en el otro ejército, la hubiesen ganado los partidarios de Juana la Beltraneja? Con esta premisa de historia-ficción arranca 'El Caballero de la Ribera' (Eolas) del periodista y escritor Javier Algarra Bonet, ecuánime profesional, documentado periodista y celebérrimo por conducir en la televisión con mano maestra los debates de actualidad política que tanta pasión despiertan entre la audiencia. Hay que recordar a los grandes novelistas históricos como Gore Vidal, Umberto Eco o Robert Graves para entender el linaje de esta excelente novela, ambientada entre otros lugares en el real y extraordinario castillo de Olmillos de Sasamón (Burgos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  4. 4 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  5. 5 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  6. 6

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  7. 7 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Aumentan las urgencias y hospitalizaciones por virus respiratorios en menores de 5 años y mayores de 75
  10. 10

    Los vallisoletanos opinan sobre la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero: «Es mejor que salir fuera del coche»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Amores vikingos, caballeros andantes y ribera del Duero

Amores vikingos, caballeros andantes y ribera del Duero