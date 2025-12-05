Amores vikingos, caballeros andantes y ribera del Duero

Comenta Compartir

Se imaginan qué hubiera podido ocurrir en España si la batalla de Toro (1476) entre huestes de los Reyes Católicos, por un lado, y las ... de Alfonso V de Portugal y su hijo, el príncipe Juan, en el otro ejército, la hubiesen ganado los partidarios de Juana la Beltraneja? Con esta premisa de historia-ficción arranca 'El Caballero de la Ribera' (Eolas) del periodista y escritor Javier Algarra Bonet, ecuánime profesional, documentado periodista y celebérrimo por conducir en la televisión con mano maestra los debates de actualidad política que tanta pasión despiertan entre la audiencia. Hay que recordar a los grandes novelistas históricos como Gore Vidal, Umberto Eco o Robert Graves para entender el linaje de esta excelente novela, ambientada entre otros lugares en el real y extraordinario castillo de Olmillos de Sasamón (Burgos).

Noticias relacionadas David Felipe Arranz El alma de América llega a Valladolid David Felipe Arranz Chaves Nogales: lecciones eternas para el periodismo de hoy Parece que en Navidad apetece más leer novela histórica y, en este caso, Algarra le da mucha importancia a la tierra castellana, a la ribera del Duero y al valle del Arlanza, tierra de vinos, porque una gran familia de bodegueros de rancio abolengo oculta un gran secreto que nos retrotrae siglos atrás. Como en la leyenda artúrica de la espada en la piedra, una espada transmite un mensaje que agentes de la Benemérita y protagonistas habrán de desentrañar con una sorpresa final con aires nórdicos –vikingos– y legendarios que dejará un retrogusto en el lector como si hubiese catado uno de nuestros mejores vinos. Amores, intriga, historia y fantasía se entremezclan en estas páginas que podrían protagonizar también uno de nuestros episodios de la imaginación propios de estas fiestas, especialmente de aquellos que, gracias a la lectura de calidad, se han decidido a remontar el descampado del tiempo que nos ha tocado vivir. Se trata, vecinos, de aguantar el vendaval y el afilarse el ventisquero en los relejes dela vieja Castilla gracias a la mejor literatura.

Temas

Novela