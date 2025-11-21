El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Exposición 'Alma de América' en la sala de La Pasión. Fundación Municipal de Cultura de Valladlolid
El espigón de Recoletos

El alma de América llega a Valladolid

«La exposición es un himno al artesano convertido en artista»

David Felipe Arranz

David Felipe Arranz

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:47

Comenta

Nos colamos en el sueño febril de un chamán que ha fumado ayahuasca y se despierta en el corazón de Valladolid, en un antiguo convento ... que huele a incienso viejo y a barro milenario, perfecto para acoger 185 piezas que vienen de más de 40 culturas prehispánicas y conforman la muestra 'Alma de América' en la sala de La Pasión. Desde las primeras sociedades que moldearon vasijas hace cuatro mil años hasta los imperios inca y azteca, que coincidieron cuando Colón y otros pisaron tierra firme, todos estos escenarios precolombinos han sido coleccionados y preservados por Roberto Pérez Traspalacios, investigador y empresario cántabro extraordinario que ha pasado toda su vida coleccionando estos tesoros con la ayuda de antropólogos yanquis de Massachusetts.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  4. 4

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  7. 7

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  8. 8

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  9. 9

    Inhabilitado 32 días el letrado del turno de oficio que suma incomparecencias por ir a la huelga
  10. 10 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El alma de América llega a Valladolid

El alma de América llega a Valladolid