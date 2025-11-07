Chaves Nogales: lecciones eternas para el periodismo de hoy

Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla, ha acogido el II Congreso Nacional de Periodismo Cultural en homenaje al periodista sevillano Manuel Chaves Nogales ... y que coordina la gran investigadora y periodista Eva Díaz Pérez. Allí nos hemos reunidos unos cuantos –Guillermo Busutil, Antón Castro, Anna María Iglesias, Winston Manrique, Manuel Pedraz o Joaquín Pérez Azaústre, entre otros– para rememorar un legado de integridad y de humanidad. Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897 - Londres, 1944), olvidado durante la dictadura franquista y redescubierto en las últimas tres décadas, en estos tiempos de polarización extrema nos recuerda que el buen periodismo no es sino un acto de observación honesta y compromiso con la verdad humana. Desde joven se formó en la escuela de la calle: redacciones sevillanas, bibliotecas y los archivos. En 1922, fundó y dirigió La Unión y en la década de 1930, como director de Ahora, reclutó a gigantes como Unamuno, Baroja y Maeztu.

Observador incansable y aventurero, cubrió la llegada del hidroavión Plus Ultra a Huelva en 1926 y el fallido cruce atlántico de la aviadora Ruth Elder. Recorrió la Rusia soviética en 1927 para su crónica 'Un pequeño burgués en la Rusia roja' (1931), visitó la Italia fascista, la Alemania nazi —donde analizó el ascenso de Hitler tres meses después de su toma de poder— y el Marruecos colonial. Durante la Guerra Civil Española, aunque se había alineado con la República fue crítico con sus excesos y rechazó tomar partido por ningún bando. Murió en la pobreza en 1944, pero su memoria es el periodismo de largo aliento y calidad literaria que nos seduce, mucho antes del Nuevo Periodismo de Tom Wolfe o Gay Talese. Tratamos de practicar su oficio, salir a la calle, observar sin prejuicios y contarlo finalmente, porque solo así evitaremos que se repitan las sombras más tenebrosas de nuestra historia, nuestra especialidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Periodismo