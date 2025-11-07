El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El periodista Manuel Chaves Nogales. Efe
El espigón de Recoletos

Chaves Nogales: lecciones eternas para el periodismo de hoy

«En 1922, fundó y dirigió La Unión y en la década de 1930, como director de Ahora, reclutó a gigantes como Unamuno, Baroja y Maeztu»

David Felipe Arranz

David Felipe Arranz

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

El Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla, ha acogido el II Congreso Nacional de Periodismo Cultural en homenaje al periodista sevillano Manuel Chaves Nogales ... y que coordina la gran investigadora y periodista Eva Díaz Pérez. Allí nos hemos reunidos unos cuantos –Guillermo Busutil, Antón Castro, Anna María Iglesias, Winston Manrique, Manuel Pedraz o Joaquín Pérez Azaústre, entre otros– para rememorar un legado de integridad y de humanidad. Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897 - Londres, 1944), olvidado durante la dictadura franquista y redescubierto en las últimas tres décadas, en estos tiempos de polarización extrema nos recuerda que el buen periodismo no es sino un acto de observación honesta y compromiso con la verdad humana. Desde joven se formó en la escuela de la calle: redacciones sevillanas, bibliotecas y los archivos. En 1922, fundó y dirigió La Unión y en la década de 1930, como director de Ahora, reclutó a gigantes como Unamuno, Baroja y Maeztu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  3. 3 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  4. 4

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  7. 7 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  8. 8 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  9. 9

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  10. 10

    Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Chaves Nogales: lecciones eternas para el periodismo de hoy

Chaves Nogales: lecciones eternas para el periodismo de hoy