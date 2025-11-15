El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su llegada el pasado jueves al Tribunal Suprem
Visto para sentencia

«Sobre todo hemos aprendido, o por lo menos lo hemos ratificado, hasta dónde nos puede llevar la incuria política en el espectáculo mediático»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:57

Un cursillo acelerado. En una semana hemos aprendido mucho sobre el lugar que ocupa un fiscal general, más allá del banquillo, en el complejo mundo ... de la judicatura. Sobre el valor de la toga cuando el acusado es un miembro relevante del ministerio público. O sobre la existencia de un cierto decalaje entre el lenguaje judicial y el policial, a través de expresiones como «investigación prospectiva» o «dominio a todos los niveles». También sobre el apasionante universo de la trazabilidad y el borrado de datos en teléfonos móviles y correos electrónicos. E incluso sobre el mundillo peleón de las filtraciones y los correveidiles periodísticos entre los gabinetes de las instituciones y los profesionales de la información. Por no decir de la capacidad extraordinaria de un presunto inocente de parecer tan culpable en cada gesto.

