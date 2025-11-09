El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez EFE

Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado: «Tras lo escuchado y visto, más aún»

El presidente del Gobierno confía en la justicia en los causas abiertas contra su mujer y su hermano e insiste en que la verdad «acabará imponiéndose»

EP

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Órtiz, por presunta revelación de ... secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  7. 7

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  8. 8

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  9. 9

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  10. 10

    Cambia el consumo de marihuana en Valladolid: menos hierba y más hachís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado: «Tras lo escuchado y visto, más aún»

Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado: «Tras lo escuchado y visto, más aún»