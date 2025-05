Mujeres, hombres y telediarios

Este cronista, servidor de ustedes, habrá firmado a lo largo de su vida profesional más de tres mil informativos de televisión y alguno más de ... esta cifra correspondientes a la radio. Acostumbrado ha hacer escaletas, siempre he conocido el mismo modo de proceder: una reunión con los jefes de sección de la redacción y una valoración estrictamente profesional de los hechos del día para decidir cuáles de ellos se incluían en el noticiero y en qué orden jerárquico se presentaban a la audiencia. Jamás he asistido a ningún intento de discriminación en la selección de los testimonios de los protagonistas de la actualidad en función de su género. Nunca. Ocurría, por tanto, que si el 23 de abril se entregaba el Premio Cervantes a María Zambrano, había muchos minutos dedicados a ella y a sus opiniones, y si el galardonado era Carlos Fuentes, la figura con más tiempo en antena era el escritor mexicano. Hasta aquí, lo normal, lógico y razonable.

Ahora, resulta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a monitorizar los tiempos de palabra de las mujeres en los telediarios de las diferentes cadenas. En concreto, y según la nueva normativa, «la autoridad audiovisual elaborará un informe anual sobre la representación de las mujeres en programas y contenidos audiovisuales con especial atención a su presencia en noticiarios y programas de actualidad». La desigualdad se podrá sancionar con multas que oscilan entre los 60.000 y 1.500.000 euros en función del volumen de ingresos de la empresa audiovisual multada.

Desde un punto de vista profesional, un periodista no puede estar más de acuerdo con el hecho de que los contenidos que favorezcan la desigualdad estén penados por ley. Naturalmente. Tampoco hay nada que objetar a que un supervisor cuantifique la cuota femenina en los programas, pero al establecerse un método aleatorio de vigilancia que incluye 250 horas de emisión al año de siete cadenas distintas y llegar a seleccionar cada doce meses entre 800 y 1.000 unidades de vídeo de 15 minutos de duración, la posibilidad del sesgo por razones de actualidad, es algo tan inevitable como cierto.

Si una mujer gana el Premio Nobel de Física por un descubrimiento científico relevante tendrá, como corresponde, toda la atención mediática propia de este hecho informativo, pero si en los minutos elegidos para el análisis nos encontramos con la victoria de la Selección Nacional de Fútbol en la Eurocopa, ya podemos tener por seguro que existirá un conjunto de declaraciones y testimonios que, inevitable y lógicamente, alterará el equilibrio en favor de los varones.

En esto, como en todo, conviene no volverse locos y aplicar la lógica más palmaria y el necesario e imprescindible sentido común. Nunca se va diseñar el minutado de un informativo de televisión discriminando a las mujeres, de hecho, jamás ha ocurrido, de igual forma que la primera página y el contenido de un periódico, no está sujeto a mediciones estrictas en razón de género. Lo que prima en todos los casos es el criterio profesional, asumiendo que la actualidad es cambiante y que el menú informativo de cada jornada viene diseñado por los hechos relevantes que acaecen y no por la aplicación de cuotas artificialmente impuestas bajo amenaza de importantes sanciones económicas. Por cierto, tengo para mí que estos días posteriores al fallecimiento del Papa Francisco, con un cónclave de cardenales y un nuevo Sumo Pontífice que será hombre, van a desequilibrar las cuotas buscadas por el Gobierno, la CNMC y todos los que tienden a confundir la gimnasia con la magnesia.