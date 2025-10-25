El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de Junts, Jordi Turull, interviene en un acto EP

Turull llama a los cargos de Junts a estar «preparados» ante «tiempos complicados»

Los de Puigdemont no enseñan sus cartas en vísperas de decidir si rompen con Sánchez y acusan a Aliança Catalana de querer incendiarlo todo por cuatro votos

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:21

Comenta

Junts per Catalunya ha reivindicado este sábado la centralidad, frente a los que a su juicio quieren adormecer Cataluña, en referencia al PSC, y los ... que «quieren incendiarlo todo», en alusión a Aliança Catalana. La formación nacionalista, en vísperas de reunirse en Perpiñán (Francia) para decidir sobre el futuro de la legislatura, ha celebrado en Barcelona una convención municipalista en la que el secretario general del partido, Jordi Turull, ha llamado a los alcaldes, concejales y cargos de la formación nacionalista a estar «preparados» ante lo que ha calificado como «tiempos complicados». El dirigente nacionalista ha evitado las referencias directas al cónclave del lunes, en que el partido decidirá si rompe o no con Sánchez y si se divorcia, de qué manera y con qué alcance.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  2. 2

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  3. 3 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  4. 4

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  5. 5

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  6. 6

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  7. 7 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  8. 8

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  9. 9

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  10. 10

    La UVA bate récord de matrículas y Geografía multiplica por nueve sus nuevos alumnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Turull llama a los cargos de Junts a estar «preparados» ante «tiempos complicados»

Turull llama a los cargos de Junts a estar «preparados» ante «tiempos complicados»