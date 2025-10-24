El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

La valoración de Sánchez cae este año entre los votantes junteros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:55

Junts convocará a su militancia a una consulta para que dé su opinión sobre la decisión que adoptará la ejecutiva juntera este lunes en Perpiñán ( ... Francia) sobre si deja de apoyar o no a Pedro Sánchez. Será una ruptura en tres fases: el domingo, Puigdemont se reunirá con su núcleo duro, antes del cónclave del lunes de la dirección postconvergente. La consulta a las bases podría ser entre el martes y el miércoles.

