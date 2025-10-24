El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Efe

El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura

María Jesús Montero reitera que el Ejecutivo ha cumplido sus compromisos con la formación de Puigdemont y endosa a «terceros» los puntos pendientes del pacto

M. A. Alfonso / A. Azpiroz

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:40

Comenta

El ala socialista del Gobierno trata este viernes de mostrar tranquilidad ante el órdago lanzado por Junts de retirarle su apoyo en el Congreso. El ... onjetivo este viernes ha sido el de apuntalar el mensaje que lanzó Pedro Sánchez el jueves desde Bruselas de que es posible reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura y cumplir los cuatro años de mandato como es su deseo, por muy cuesta arriba que se le ponga la aritmética parlamentaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  6. 6 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  7. 7

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  8. 8

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  9. 9 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  10. 10

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura

El Gobierno insiste en reconducir el diálogo con Junts para salvar la legislatura