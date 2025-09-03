El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto del PP el lunes. EFE

Feijóo no acudirá a la inauguración del Año Judicial que preside un fiscal general «procesado»

El presidente del PP, que toma la decisión después de que Sánchez acusara a algunos jueces de «hacer política», asistirá al inicio del curso político de Ayuso en vez del acto de la justicia

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:18

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la apertura del Año Judicial este viernes. En su lugar, participará en la inauguración ... del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, una cita «convocada para el mismo día y a la misma hora», que es un compromiso «previamente adquirido» con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según han informado fuentes del PP.

