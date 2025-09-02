El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Tellado, secretario general del PP. EP

PP y Vox deploran el autoritarismo de Sánchez al atacar a los jueces

El presidente del Gobierno considera que «existe una minoría de jueces que hace política»

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:16

Las declaraciones de Pedro Sánchez en TVE en las que afirmó que «hay una minoría de jueces haciendo política» han desencadenado una catarata de ... críticas en las filas de la derecha. El presidente del Gobierno, que realizó estas declaraciones en relación a los procesos abiertos contra su esposa, su hermano o el fiscal general del Estado, ha sido tachado de «autoritarismo» tanto por PP como por Vox, quienes consideran que los ataques al poder judicial no tienen cabida dentro de la separación de poderes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  2. 2 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  3. 3

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  4. 4

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  5. 5

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  6. 6

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  7. 7

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  8. 8

    Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea
  9. 9 Muere Kim Jong Suk, actor y modelo surcoreano, a los 29 años
  10. 10

    El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla PP y Vox deploran el autoritarismo de Sánchez al atacar a los jueces

PP y Vox deploran el autoritarismo de Sánchez al atacar a los jueces