Felipe VI y García Ortiz posan este miércoles en Zarzuela con la memoria de la Fiscalía

Felipe VI y García Ortiz posan este miércoles en Zarzuela con la memoria de la Fiscalía Pierre-Philippe Marcous/AFP

Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general

El procesado García Ortiz entrega a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General en vísperas de la controvertida apertura del año judicial del viernes

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:35

Medias sonrisas forzadas, caras de circunstancias... incluso muecas de nerviosismo. Tenso encuentro entre el Rey y Álvaro García Ortiz en el Palacio de la Zarzuela ... este miércoles en el que el máximo responsable del Ministerio Público entregó a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General con los datos de la criminalidad durante el último año.

