Shaila Dúrcal sufre un misterioso accidente Shaila Dúrcal. / ABC La cantante comunica en las redes que ha perdido parte de un dedo pero no explica cómo ha sucedido EL NORTE Martes, 14 agosto 2018, 19:07

En su cuenta de Instagram Shaila Dúrcal escribía lo siguiente: «Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho». Nada más.

Los preocupados seguidores preguntaban qué había sucedido pero la benjamina de la familia Dúrcal no desveló ningún detalle más sobre lo acontecido. El curioso comunicado de la artista concluía: «Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero».

Estas palabras de la hija de Rocío Dúrcal sembraron preocupación también en su familia, y más, como recoge ABC, después de intentar ponerse en contacto con ella sin éxito. Está desaparecida. Freda Lorente, tía de Shaila, explicó lo angustiada que se encuentra porque no ha conseguido localizarla. «Carmen Morales (hermana de Shaila) ha puesto un mensaje de que todo está bien, que está tranquila, pero no me dice cómo fue».

Este misterioso accidente parece que se produjo mientras se encontraba, junto a su marido, Dorio Ferreira, haciendo una mudanza.