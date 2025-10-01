El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Concierto de Andy y Lucas. Antonio Tanarro

Problemas entre Andy y Lucas: cancelan un concierto en La Coruña

La pareja musical no atraviesa su mejor momento detrás de los escenarios: «Yo personalmente habría suspendido la gira»

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:18

Siguen los problemas entre Andrés Morales (Andy) y Lucas González (Lucas). El conjunto musical al que le quedan cinco conciertos para concluir su gira de despedida, 'Últimos acordes', ha decidido cancelar el concierto que tenían previsto para este próximo domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera en La Coruña.

Según un comunicado de la promotora Cerca Music, la anulación viene dado por «problemas en la producción del concierto», y han asegurado que «gestionarán los reembolsos correspondientes» para todas aquellas personas que adquirieran sus entradas.

Todo esto después de que Andy realizara unas polémicas declaraciones en El Debate: «Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira».

Esta noticia aviva la posible relación entre ambos, después de unas declaraciones de Lucas semanas atrás en televisión: «No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no», sentenció.

