Andy y Lucas cada vez más distanciados

Andy y Lucas siguen en el foco mediático tras las duras palabras de Lucas sobre su compañero de formación. Además, el dúo se ve ahora envuelto en un escándalo legal tras la denuncia del encargado de la organización de sus conciertos, que dice que los cantantes le deberían una cantidad millonaria, lo que estaría siendo otro motivo de conflicto entre los artistas.

Tal como destacó Espejo Público, este exrepresentante habría logrado cerrar una gira de más de veinte conciertos que fue un éxito. Sin embargo, con la gira en marcha, supuestamente, Andy decidió despedir a esta persona y la relación acabó con el bloqueo de toda manera de comunicación entre ellos.

Pese a que Lucas ha negado estas acusaciones, incluso ha dicho que «cuando gane el juicio» le va a pedir «disculpas», lo cierto es que según el matinal de Antena 3 esto ha abierto aun más la brecha entre los artistas.

«Andy se siente engañado. El otro componente del grupo se siente engañado por él (Lucas)», aseguraba Gema López. Además, el programa ha hablado con una persona del entorno de Andy, que indica que este «ya se ha cansado porque ve que Lucas está siendo demasiado polémico, no solo es por la música».

«Quiere salir de ahí y desvincularse por completo», añade esta persona. «Al principio confiaba en él, pero ahora Andy está convencido de que le ha ocultado cosas. Hay personas que ellos tienen en común que le han advertido, le han dicho que se fía demasiado de Lucas», sentencia.

