Lucas, del dúo musical 'Andy y Lucas', en una imagen de archivo. Europa Press

Lucas, de 'Andy y Lucas', indignado tras ser acusado de deber 360.000 euros a un promotor

El cantante niega que tenga esa deuda y piensa contrademandarle y pedirle un millón de euros

El Norte

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:26

Lucas, del dúo musical 'Andy y Lucas', vuelve a estar en el centro de la polémica, a raíz de que un promotor le pide 360.000 euros por haber participado en su última gira 'Nuestros últimos acordes' y no haber cobrado. Unas declaraciones por las que asegura que va a contrademandar y pedir un millón de euros, tal y como muestra el equipo de 'El tiempo justo'

«¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario, a mí qué me está contando de deudas si he vendido tres millones de discos y voy al día con Hacienda y con todo», respondía al reportero tras ser preguntado sobre el tema.

El pasado martes, 23 de septiembre, se descubría que, a pocos conciertos de terminar su gira, el cantante tendría que hacer frente a una supuesta deuda. «Quiere sacar tajada de algo que no ha hecho nada», justificaba Lucas a la prensa. «Esta persona hace un año y medio teníamos vendido el Wizink, el Palau Sant Jordi… y nos dice 'Tío, yo tengo un tipo que os puede llevar la gira'. Le dije 'Vente para acá y así lo conozco'», cuenta. Es en su casa donde, asegura, llegan a un acuerdo sin firmar nada: «Faltando 30 días para el Wizink me dejó tirado porque sabía lo pesado que era con el teléfono, entonces ese tipo se va del barco».

De esto hace un año y medio, y ahora le llega a Lucas un burofax: «El tío está colgado, me pone que le de 360.000 euros». Sin embargo, esto no va a quedar así: «El titular va a ser 'Lucas denuncia a un tipo en Barcelona por un millón y medio de euros por calumnias y demás'».

