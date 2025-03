El posible romance de la vallisoletana Ana Garcés con otro actor de 'La Promesa'

El Norte Valladolid Jueves, 20 de marzo 2025, 18:06 Comenta Compartir

Son dos las actrices vallisoletanas las que dan vida a dos personajes de la famosa telenovela 'La Promesa', Eva Martín y Ana Garcés, interpretando a Cruz Ezquerdo Luján y a Jana Expósito, respectivamente. Después del las quejas por la muerte del personaje de Jana en la serie, los fans han vuelto a desatar la locura creando rumores sobre un nuevo romance de la artista, y es que, Jana parece que mantiene una relación sentimental con uno de los actores de serie emitida en la La 1 de RTVE. No es oficial pero muchos admiradores y medios de comunicación la vinculan con Enrique Fortún, el actor que interpreta Lope.

El ruido se ha desatado en las redes sociales a raíz del intercambio que los dos intérpretes mantienen de mensajes amorosos, piropos y emoticonos de corazones, en sus diferentes publicaciones en reces sociales.

Otra de las pistas que han dejado los actores son las imágenes que han compartido en Grecia durante sus vacaciones. Además de que se encuentrna en paisajes muy similares, también compartieron comentarios. En este caso Fortún llegó a dejar un mensaje con la bandera griega en el la cuenta de Instagram de Ana que daba a entender que el destino de su viaje era común.

Su trabajo antes de protagoniza la telenovela

Por otra parte, la interprete nacida en Valladolid expresó en diversos medios de comunicación que tuvo que mudarse a Madrid para buscar más oportunidades laborales y que mientras tanto trabajó a media jornada para poder costearse el piso de alquiler y poder subsistir en la capital mientras iba presentándose a distintos castings. «Tenía que pagar un piso y busqué un trabajo de media jornada porque pensé que, si salía algún casting, podría compaginarlo. La misma semana que se me acababa el contrato en la tienda de ropa en la que estaba, cuando me quedaba sin trabajo, me llamaron para La promesa».

Antes de trabajar en el proyecto, 'La Promesa, Ana, desempeñó papeles en series de televisión como 'Sálvese quién pueda', 'Fácil' o 'Machos Alfa', lo que le ayudó afrontar el papel de Jana en la serie.