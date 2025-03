Edurne asegura encontrar la felicidad «en pequeñas cosas como bailar y cantar con mi hija»

El Norte Jueves, 20 de marzo 2025, 11:13 Comenta Compartir

Edurne no podía esperar que su último trabajo 'Éxtasis' le pudiera traer tantas alegrías y entre ellas el Premio Cadena Dial que recibirá este jueves, 20 de marzo, en Tenerife. «Me hace muy feliz este premio, además, viniendo de mi gente de Cadena Dial a la que adoro y que con tanto cariño acoge siempre mi música. Recibir un premio como este por mi disco 'Éxtasis', después del trabajo, la ilusión y la dedicación que he tenido creándolo es maravilloso», comentaba la artista a los micrófonos de ABC.

Edurne reconoce que su octavo disco sigue el camino de cambio radical que emprendió con 'Catarsis'. «Hubo un momento en mi carrera en el que necesité parar musicalmente, respirar y oxigenarme para escucharme y descubrir hacia donde quería ir con mi música, qué quería hacer y como», reconoce quien ahora tiene claro que le «apetece disfrutar del baile, volver a los sonidos que me acompañaron en los 2000 y al pop electrónico». Tanto sigue la cantante su máxima de «escucharme por dentro y hacer lo que siento en cada momento» que si no llegase a hacerlo su disco no sería el que ha cautivado al público. «En un concierto me vino el pensamiento de volver a ese estilo de música y al baile, que es algo que siempre he disfrutado mucho», cuenta.

Edurne no duda al asegurar que encuentra la felicidad intensa que vive en el presente «en pequeñas cosas como pasar tiempo con mi familia, leerme un buen libro, disfrutar de un buen concierto, ir a comer a mi restaurante preferido o bailar y cantar con mi hija». Ha sido en su experiencia siendo madre donde la cantante experimenta su mayor cambio de perspectiva: «Con la maternidad he descubierto un amor indescriptible y he aprendido a valorar cada momento», confiesa.

Desde hace varios meses, el día a día de la cantante se divide entre el periodo de tiempo que pasa en España y el que disfruta en Italia tras la mudanza de su pareja con motivo de su fichaje por el ACF Fiorentina. De sus días a la italiana cuenta que le «encanta pasear por Florencia y recorrer sus calles llenas de historia. Y evidentemente comer mucha pasta y mucho 'gelato'». Entre avión y avión dice, no imagina el momento en el que, como ella, su trayectoria también se desarrolle en el país donde reside su marido. «Me encantaría poder llevar mi música a Italia. Ojalá se dé la oportunidad», desea quien prefiere «vivir el día a día» porque «al fina en la vida del artista mucha rutina no hay, aunque suelo organizarme bastante bien».

De cara al futuro, la cantante encuentra en este 2025 «un año muy bonito para mí. Este verano estaré de gira con mi disco, de coach de la 'Voz Kids', se estrena 'El Casoplón', una película en la que participo no solo actuando en ella, sino poniéndole voz también a la banda sonora. Y alguna que otra cosa que aún no puedo contar con mucha música nueva». Entre sus proyectos personales, también se encuentra su afición por el coleccionismo y los videojuegos que acerca con frecuencia a sus seguidores. «Nunca lo había mostrado, y aunque sí he comentado muy de pasada, es algo que me apetecía compartir. Hace un par de años me animé a abrirme un canal de Twitch y estoy encantada», asegura.

Temas

Florencia

Edurne

Música