Los fans de 'La Promesa', indignados por la muerte del personaje interpretado por la vallisoletana Ana Garcés

Los fans de la serie de TVE 'La Promesa' tenían la esperanza de que Jana, interpretada por la vallisoletana Ana Garcés, sobreviviera al disparo que había recibido (aún no se sabe por parte de quién). Pero no pudo ser y se quedaron estupefactos al ver cómo finalmente la mujer de Manuel, que además estaba embarazada, moría en sus brazos. Este trágico final de Jana Expósito ha provocado una oleada de protestas de los espectadores, quienes no pueden creer que este personaje haya muerto.

«Os digo adiós con lágrimas en los ojos y las manos en el pecho como muestra de agradecimiento. Este proyecto, estos años de rodaje y este equipo han sido lo mejor que me ha pasado y que nunca imaginé que me llegaría a pasar. Tenía 23 años cuando empecé en la serie que poco después se convertiría en mi vida durante los próximos dos años y medio. Lo que he vivido en esta serie es indescriptible. Jana lo ha sido todo para mí. Queridos compañeros: (actores, arte, maquipelu, vestuario, dirección, producción, cámara y foto, eléctricos, coaches, scripts y casting) GRACIAS. Habéis sido una enseñanza constante, me habéis cuidado y querido como una familia. Todo lo que sé hasta ahora os lo debo a vosotros y todo lo que quiero es que la vida nos junte de nuevo. Os quiero», se despidió Ana Garcés a través de su cuenta de Instagram en una publicación con más de 10.000 likrd y 1.600 comentario.

«A todas las personas que me han acompañado todo este tiempo, eternamente gracias. Familia y amigos: gracias por cuidarme; protegerme y confiar en mí. Habéis sido un pilar fundamental. Gracias por esta oportunidad y por haber seguido confiando en mí este tiempo. Me faltan vidas para devolveros todo lo que habéis hecho por mí. Definitivamente una parte de mí se quedará en el palacio de La Promesa junto a mi gente. Hasta siempre, Jana», finalizó la actriz vallisoletana.

Los comentarios de los seguidores de la ficción de TVE ganadora del Premio Emmy Internacional en la categoría de Telenovela 2024 son rotundos: «Quisiera expresar mi profunda decepción con el desenlaze de la trama principal», «Después de 2 años muere Jana y Manuel se convierte en viudo por segunda vez. Ya no hay ganas d eseguir viendo la serie», «genial Jana.. pero para mí hoy termina la promesa», o «Sin Jana no hay Promesa», son algunas de las quejas.

El personaje de Jana Expósito al que ha dado vida la vallisoletana Ana Garcés se ha ganado el cariño del público. Tras salvar al hijo del Marqués de Luján, y como recompensa, la joven comenzó a trabajar en el Palacio y a fraguar lentamente su propia venganza. Pero, Jana se enamoró tórridamente de Manuel, con el que se acabó casando hace unos meses. Jana estaba dispuesta a llegar hasta el final para encontrar, de una vez por todas, las respuestas que llevaba buscando desde que era una niña. Pero su muerte ha truncado la resolución de estos interrogantes, algo sobre lo que protestan enérgicamente los seguidores de la serie.

