El dúo humorístico formado por Faemino y Javier Cansado. El Norte

Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor

El humorista anunció a través de redes sociales que ya había sido operado y que comenzará con la recuperación

D. M. B.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:19

Javier Cansado (Madrid, 1957) ha anunciado este lunes 15 de septiembre a través de X (antiguo Twitter) que dejará «varios meses» los escenarios. Todo ello a causa de un tumor del que ya ha sido operado y por el cual comenzará a tratarse.

«Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo», así explicaba el cómico su pequeña retirada durante las próximas semanas.

El humorista recibió su fama por ser uno de los integrantes del dúo Faemino y Cansado. Tras su comunicado, sus redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo y apoyo de personalidades como Dani Rovira, que también padeció un linfoma de Hodgkin en 2020: «Te esperamos a la vuelta» o el vallisoletano J. J. Vaquero: «Ánimo y fuerza, titán». Un apoyo que Javier Cansado ha agradecido: «Muchas gracias. ¡¡¡Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!».

El cómico lleva un dilatada trayectoria detrás de varias décadas a sus espaldas, copando teatros y televisión, apareciendo en algunos programas como 'Cajón desastre' o 'La bola de cristal'. Además, desde hace 10 años colabora en el podcast 'Todopoderosos' sobre arte y literatura junto al guionista Arturo González-Campos.

