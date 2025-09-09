Fernando Martínez de Irujo se somete a radioterapia para vencer al cáncer Asistió a la presentación de la nueva colección de la diseñadora Inés Domecq en el Palacio de Liria en Madrid

De forma discreta, casi de soslayo, el hermano del duque de Alba, Fernando Martínez de Irujo, informó que padece cáncer. El marqués de San Vicente del Barco, de 66 años, ha hablado de su enfermedad y ha reconocido, en una entrevista concedida a 'El Confidencial', que ahora afronta «la radioterapia» para combatir la enfermedad.

Durante la presentación de la nueva colección de la diseñadora Inés Domecq en el Palacio de Liria en Madrid, Fernando aseguró que era «una mala época» mientras los jardines del palacio se transformaban en una pasarela para la firma IQ de la sevillana, casada con Javier Martínez de Irujo, nieto de la duquesa Cayetana de Alba, en un evento al que acudieron el duque de Alba, Eugenia, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su esposa, Teresa Urquijo, Ana Botella, Jaime de Marichalar y su hija Victoria Federica. Hasta Isabel Preysler asistió.

Fernando también comentó durante la entrevista que había pasado el verano entre Marbella y Sotogrande, y sobre su salud, mencionó que se había hecho una analítica y que «el resultado había sido muy bueno: Ahora me queda la radioterapia». «Afortunadamente y gracias a Dios todo va bien».

De este reencuentro de los Alba, el pasado 5 de septiembre a una nueva cita familiar. Será el 4 de octubre, en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El enlace se celebrará en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, y la fiesta posterior tendrá lugar en 'Las Arroyuelas'. La hija del novio, Amina, fruto de su relación con Genoveva Casanova, quien ejercerá de madrina en su enlace con Bárbara.