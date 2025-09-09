El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Martínez de Irujo.

Fernando Martínez de Irujo se somete a radioterapia para vencer al cáncer

Asistió a la presentación de la nueva colección de la diseñadora Inés Domecq en el Palacio de Liria en Madrid

El Norte

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:29

De forma discreta, casi de soslayo, el hermano del duque de Alba, Fernando Martínez de Irujo, informó que padece cáncer. El marqués de San Vicente del Barco, de 66 años, ha hablado de su enfermedad y ha reconocido, en una entrevista concedida a 'El Confidencial', que ahora afronta «la radioterapia» para combatir la enfermedad.

Durante la presentación de la nueva colección de la diseñadora Inés Domecq en el Palacio de Liria en Madrid, Fernando aseguró que era «una mala época» mientras los jardines del palacio se transformaban en una pasarela para la firma IQ de la sevillana, casada con Javier Martínez de Irujo, nieto de la duquesa Cayetana de Alba, en un evento al que acudieron el duque de Alba, Eugenia, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su esposa, Teresa Urquijo, Ana Botella, Jaime de Marichalar y su hija Victoria Federica. Hasta Isabel Preysler asistió.

«El resultado, muy bueno»

Fernando también comentó durante la entrevista que había pasado el verano entre Marbella y Sotogrande, y sobre su salud, mencionó que se había hecho una analítica y que «el resultado había sido muy bueno: Ahora me queda la radioterapia». «Afortunadamente y gracias a Dios todo va bien».

De este reencuentro de los Alba, el pasado 5 de septiembre a una nueva cita familiar. Será el 4 de octubre, en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El enlace se celebrará en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, y la fiesta posterior tendrá lugar en 'Las Arroyuelas'. La hija del novio, Amina, fruto de su relación con Genoveva Casanova, quien ejercerá de madrina en su enlace con Bárbara.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  3. 3

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  4. 4

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  5. 5

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  6. 6

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  7. 7

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  8. 8 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  9. 9 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fernando Martínez de Irujo se somete a radioterapia para vencer al cáncer

Fernando Martínez de Irujo se somete a radioterapia para vencer al cáncer