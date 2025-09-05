Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España, muere a los 27 años

El Norte Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

Erik Markov, culturista de 27 años que había logrado recientemente su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) ha fallecido repentinamente y, por el momento, se desconocen las causas. Según publica la web especializada 'Generation Iron', «Markov comenzó a trabajar para obtener su tarjeta profesional en la división Classic Physique y se hizo conocido por su increíble nivel de acondicionamiento físico». De origen lituano, estaba afincado en España, donde vivió y entrenó mientras se esforzaba por alcanzar sus metas en el culturismo.

«Markov logró convertir su pasión por el fitness en una carrera. Logró el mejor físico posible para la temporada 2025 con la esperanza de obtener su tarjeta profesional —se lee en 'Generation Iron'—. Esto sucedió en mayo, tras su victoria en el NPC Worldwide Amateur Olympia Spain. Markov consiguió su segunda victoria del año tras ganar el NPC Worldwide Top Tan Classic Regional. Ambas victorias fueron en Classic Physique, donde albergaba grandes esperanzas de llevar su físico completo a la división a un alto nivel».

El deportista fallecido celebró ese título de Míster Olympia España Amateur en su cuenta de la red social Instagram: «Hice realidad mi sueño: obtuve mi tarjeta de profesional».

