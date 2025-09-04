El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos El brasileño, en el momento de su muerte, estaba acompañado por su amigo Ryan Silveira

El Norte Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

El modelo e influencer brasileño Yago Campos ha muerto a los 25 años en extrañas circunstancias, en la isla griega de Mikonos. Según informan varios medios, el joven disfrutaba de unas vacaciones junto a su amigo Ryan Silveira en un resort de lujo frente a la playa de Ornos, en la famosa isla. Pero, todo se convirtió en una escena dantesca cuando personal de limpieza del hotel acudieron a la habitación, después de que percibieran que el agua se desbordaba por la puerta.

Al entrar en la estancia se encontraron con los dos jóvenes inconscientes dentro de la piscina. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte del modelo en el lugar, mientras que su amigo fue trasladado a un hospital, donde ha sobrevivido.

Según las mismas informaciones, en el lugar de los hechos la Policía halló una jeringa usada y pequeños paquetes con polvo blanco en la habitación. Además, el cuerpo de Ryan presentaba moretones en el rostro y rastros de sangre bajo las uñas, lo que aumenta las incógnitas que rodean su muerte.

Ante esto, su propia hermana ha salido al paso de los rumores y ha defendido a su familiar públicamente: «No era un drogadicto, como dicen. Era muy trabajador, tenía sueños y corrió detrás de ellos. No era un prostituto. Nadie sabe aún qué pasó. Lo único que se ha dicho es que Ryan tenía algunos moretones en la cara y sangre bajo las uñas, pero nada está confirmado».

Temas

Mikonos