Jaqueline Barbosa Nascimento. Instagram

Muere la influencer, de 22 años, Jaqueline Nascimento, tras desaparecer de un paseo en moto acuática

Su cuerpo fue encontrado sin vida tres días después de su desaparición

El Norte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:46

El mundo de los influencers vuelve a estar de nuevo de luto, después que se conociera la noticia del fallecimiento de Jaqueline Barbosa Nascimento, quien fue encontrada sin vida tres días después de su desaparición. Según las investigaciones, la joven brasileña, de 22 años, habría dado un paseo en moto acuática durante unas vacaciones con un grupo de personas que había conocido dos semanas antes.

La mujer fue encontrada, según lo que informa el medio local brasileño Metrópoles, por el cuerpo de bomberos en la represa Jaguara en Igaratá, Brasil, donde aparentemente se habría ahogado tras un paseo en moto acuática.

Una de las amigas de la influencer, Gabrielle Reis, comentó al medio local que la creadora de contenido habría decidido viajar a Igaratá con un grupo de personas que conocía desde hace dos semanas: «Todos nuestros amigos cercanos y yo le rogamos que no fuera porque ninguno de nosotros podría seguirle el ritmo (…) Luego nos estuvo dando la lata toda la semana, diciendo: 'Vamos, vamos'. Al final, fue».

Sobr su amiga, dejó claro que siempre fue una buena persona. «Conocí a Jaque a través de una amiga hace muchos años, y desde entonces hemos sido inseparables. Siempre fue una chica muy dulce y cariñosa, siempre pensando en los demás. Era una buena persona, una buena amiga».

Cabe señalar que el medio dio a conocer que las autoridades han considerado que las situaciones que rodean la muerte de la joven son sospechosas, por lo que han iniciado una investigación, recurriendo a las cámaras de seguridad para tener mayor claridad de lo que sucedió.

