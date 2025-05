El Quesos Entrepinares salda cuentas en la Copa

José C. Castillo

J. C. Cristóbal Sábado, 24 de mayo 2025, 18:49 | Actualizado 19:50h. Comenta Compartir

El partido más esperado del año fue el menos igualado de los cuatro derbis de la temporada. No es que se viera venir, porque la ... diferencia de puntos es mayor de lo que se espera de una final, pero el desarrollo del juego estuvo muy condicionado por lo que ocurrió en la semifinal de hace dos semanas: el VRAC estaba herido por una derrota que no esperaba y El Salvador no podía escapar al horizonte de otra lucha por un título dentro de una semana.

Además, el inicio del partido no pudo ser más demoledor para el Inexo El Salvador. Las manecillas del reloj no habían dado la vuelta al primer minuto y Du Plooy recibió un placaje de Cian que le sacó del partido; la baja del sudafricano es muy sensible por la posición que ocupa, el ocho, y por la veteranía que aporta a sus compañeros. Víctor Sánchez entró en el campo y Rodrigo Fernández pasó a cerrar el paquete de delanteros. Inexo El Salvador Pelaz, Diego González, Jacobo Ruiz; Martín Peña, Rodrigo Fernández; De la Llana, Santa Cruz, Du Plooy; Munilla, Ortega; Blasco, Rust, Jaime Powys, Julio Sanz; y Bell. También jugaron Víctor Sánchez, Romanos, González Alonso y Leuila. 3 - 27 VRAC Muñiz, Miejimolle, Genco; Gavidi, Álex Pérez; Marc Sánchez, Ermakov, Viliamu; Perotti, Hollingsworth; Surumi, González del Pino, Cian, Láinz; y Taibo. También jugaron Pírez, Calzón, Turabelidze, De la Lastra, Vélez, Gonzalo Domínguez, Ojeda y Álex Alonso. Árbitro: Atorrasagasti, vasco. Amarillas a Pelaz (min. 48), Vega (min. 64); y Miejimolle (min. 26).

Marcador: 0-7 (min. 17): ensayo de Perotti y transformación de Taibo. 0-10 (min. 26): golpe de Taibo. 0-13 (min. 34): golpe de Taibo. 0-16 (min. 38): golpe de Taibo. 0-19 (min. 43): golpe de Taibo. 3-19 (min. 60): golpe de Ortega. 3-24 (min. 65): ensayo de Cian. 3-27 (min. 70): golpe de Taibo.

Incidencias: Final de la NTT Data Copa del Rey. José Zorrilla. Dos tercios de entrada. Tarde soleada y veraniega. El Quesos Entrepinares tenía clara la lección que aprendió en el derbi anterior. No le sirvió de nada su dominio en las fases estáticas si no era capaz de darle mucha más velocidad a la circulación del oval; de ahí que cada vez que ganaban la posesión tras una melé o una touch, sacaban rápido la pelota para moverla de lado a lado y castigar a la defensa del Chami, que estuvo firme en esos primeros minutos y provocó varias manos blandas en los avances queseros. El partido se movía en el tono plomizo que caracteriza a tantos derbis hasta que apareció la genialidad de los jugadores que marcan distancias. Cian ganó un balón en su campo, avanzó con la compañía de González del Pino, y cuando llegó el ruck el más listo fue Perotti para quedarse con el balón y buscar una rendija por el lado cerrado. El ensayo dio ventaja al Quesos y confianza para buscar, tacita a tacita, un colchón de puntos. Lo consiguió porque su zaguero Balta Taibo estuvo fino con el pie y acertó los cuatro pateos que disfrutó en la primera parte. Fueron muy importantes porque El Salvador apenas supo reaccionar, lo intentó con una patada en busca del banderín, pero sin continuidad, y cometió varias faltas con la posesión a su favor; en una de ellas, Atorrasagasti pidió la consulta del TMO y cambió su decisión para pitaar falta del VRAC y castigar con amarilla a Miejimolle. Buena ocasión para que el Chami estrechase el 0-10 en contra, pero ocurrió lo contrario, que fue el Quesos el que punteó dos veces a palos para marcharse a los vestuarios con un claro 0-16 a su favor. No cambió la dinámica después del descanso. El VRAC quiso romper de salida y derribar por aplastamiento la resistencia de El Salvador; le encerró en su veintidós, le castigó con varias melés en las que buscó arrastrarles entre las maderas, la defensa blanquinegra cometió una indisciplina tras otra, Atorrasagasti quisol cortarlo con una amarilla al pilier Pelez, y cuando parecía que el juego estaba maduro para el segundo ensayo quesero, Taibo pidió palos para añadir tres puntos más. Con 0-19 en contra, ni el más optimista de El Salvador contaba con voltear el marcador; era inevitable destensarse un poco y pensar en lo que tiene por delante; eso sí, tuvo el orgullo suficiente para entrar en campo contrario, forzar castigos en zonas favorables y buscar un pateo a palos que borrase ese cero que nadie quiere ver al final del partido. Santi Ortega no falló en la única ocasión que disfrutó para hacer puntos. El partido estaba decidido. El Salvador recibió ese soplo de aire que le llevó a buscar unos puntos con los que maquillar el tanteo final; no lo consiguió porque el VRAC quiso evitar riesgos de última hora, apretó un poco más para dejar las cosas claras y se encontró con la punta de velocidad de Martiniano Cian, un fijo con los Leones, para correr la línea de banda hasta más allá de la línea de marca. Ver 20 fotos Las imágenes de la celebración del título. J. C. Castillo Un ensayo que le brindó a Atorrasagasti, que se despedía del arbitraje, la segunda oportunidad de reunirse con los asistentes y solicitar el TMO. Hubo un roce entre varios jugadores junto a las vallas de publicidad y la repetición de la jugada mandó a la banda de Vega, con una amarrilla, por poner la rodilla en la espalda de un rival. El 3-27 ya era suficiente, aunque el Quesos Entrepinares tenía un puñado de sal en la mano para sangrar todavía más la herida colegial; tampoco había muchas fuerzas, bajo un sol abrasador, y al final dio por bueno un último pateo a palos de Taibo, que le valió ser elegido el JMV (o MVP, si lo prefieren) de la final con sus 17 puntos con el pie. Los de Diego Merino movieron el banquillo para que todos disfrutaran del triunfo, esperaron el pitido final y soltaron toda la ansiedad que les comió durante las dos últimas semanas; no podrán defender su vigente título de campeón de Liga, pero sí recuperar el de Copa del Rey que se dejaron hace un año en Valencia contra los vecinos del Aparejadores. Para el Inexo El Salvador el curso no acaba aquí, toca recuperar las sensaciones y afrontarlas en la final del 1 de junio en Pepe Rojo. Puede haber doblete vallisoletano.

