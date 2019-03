Fórmula 1 Sainz: «Me ha tocado un fin de semana lleno de mala suerte» Carlos Sainz, volviendo al garaje de McLaren tras su retirada. / Efe El motor de su McLaren se rompió a las once vueltas del GP de Australia DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Domingo, 17 marzo 2019, 12:31

Carlos Sainz cierra su primer fin de semana de carreras con McLaren con un doloroso abandono. El motor Renault de su McLaren se rompió en la vuelta 11, según los primeros datos del equipo por un problema con el MGU-K.

Fue la guinda a un Gran Premio a la contra de Sainz. Ya en la clasificación se quedó muy atrás por encontrarse el Williams de Kubica en medio de la pista, mientras su compañero Norris se metía octavo. Aunque el inglés no puntuó este domingo tampoco, fue duodécimo, su KO por rotura le sabe muy amargo.

«Había hecho justo lo que tenía que hacer, que era hacer una buena salida, meterme en la pelea por los puntos. Íbamos atacando a Stroll, y si luego ves dónde ha terminado él, que ha sido puntuando, y dónde ha acabado Kvyat, que iba por detrás de mí … demuestra que los puntos hoy eran posibles después de esa salida», se lamentaba Sainz, que lo achaca todo a un golpe de mala fortuna. «Me ha tocado un fin de semana lleno de mala suerte, todos los problemas que he podido tener me han tocado a mí hoy, así que ojalá que esto ya sea el final de la mala suerte este año, y a partir de Baréin podamos empezar a puntuar», deseó el madrileño.