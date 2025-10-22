El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Salvi Jiménez, en el combate ante Edison Torres el pasado año César Minguela
Boxeo

Salvi Jiménez vuelve a casa

El púgil vallisoletano peleará este sábado en el Pilar Fernández Valderrama ante el mexicano Moisés 'Chuky' Flores

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:47

Comenta

Salvi Jiménez regresa a casa tras sus dos últimos combates lejos de Valladolid y que no finalizaron como le hubiese gustado al púgil local.

Después ... de probar en Estados Unidos y en Reino Unido ante boxeadores locales, Salvi busca reecontrarse ante su público en la velada de la noche del sábado en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama, que arrancará a las 20:00 horas con cinco combates amateur.

