Salvi Jiménez vuelve a casa

Salvi Jiménez, en el combate ante Edison Torres el pasado año

Juan J. López Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

Salvi Jiménez regresa a casa tras sus dos últimos combates lejos de Valladolid y que no finalizaron como le hubiese gustado al púgil local.

Después ... de probar en Estados Unidos y en Reino Unido ante boxeadores locales, Salvi busca reecontrarse ante su público en la velada de la noche del sábado en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama, que arrancará a las 20:00 horas con cinco combates amateur.

Ampliar Salvi Jiménez, en la presentación de la velada este miércoles. Ayuntamiento de Valladolid El boxeador pucelano iniciará su camino hacia el título mundial de la WBA (Asociación Mundial de Boxeo), cuya primera piedra estará en el mexicano Moisés 'Chuky' Flores, que atesora un bagaje de 26 victorias (17 por KO) y que llegó a ser campeón interino del peso supergallo de la propia Asociación de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo (OIB). Por su parte, Salvi atesora 14 triunfos (6 KOs), con dos derrotas, precisamente las dos últimas lejos de Valladolid, donde permanece imbatido. En San Diego, el pasado mes de mayo, en el que el vallisoletano calificó el combate como el «de su vida», perdió por unanimidad ante el invicto Andrés Cortés. El púgil vallisoletano completó una buena pelea y se mantuvo firme, pero cayó derrotado por decisión unánime en la Pechanga Arena de San Diego. Previsamente, perdió en su intento al asalto del título europeo en Reino Unido con el británico Ryan Garner, que se impuso por 120-108 en el combate celebrado en Bournemouth, y que dejó muy contrariado al vallisoletano.

