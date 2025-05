Salvi Jiménez: «Esta pelea en Estados Unidos es la oportunidad de mi vida»

Salvi Jiménez (14-1-1, 6 KO) tiene una espina clavada desde el pasado mes de marzo. Entonces «no era yo», se repite en La ... Campiña, en el ring donde se ha lamidos las heridas en Valladolid. Dice haber aprendido de los errores que cometió ante Ryan Garner, el boxeador británico que dejó al vallisoletano sin el cinturón europeo del peso superpluma.

Desde entonces, entre otras cosas, Salvi ha cambiado su alimentación, ha modificado sus entrenamientos con «la motivación» renovada ante la oportunidad que se abre ante él este sábado, en la Pechanga Arena de San Diego, pese a que en un principio la velada estaba prevista en Las Vegas.

«Es la oportunidad de mi vida», valora Jiménez, que se encuentra en Ciudad del Pecado, junto a su entrenador, Diego Uceta, que le acompaña en la meca de los deportes de contacto, al igual que su mujer y uno de los amigos más íntimos del deportista vallisoletano. Su círculo «más cercano» para pelear con el norteamericano Andrés Cortes (22-0, 12 KO), un boxeador de un nivel altísimo, pero al que Salvi cree que puede «meter mano».

«No me queda otra que noquearle o darle un repaso», explica en relación a los arbitrajes 'caseros' que se viven en su deporte, y que asegura haber padecido en el pasado, y en relación a lo vivido por la también vallisoletana Isa Rivero hace unos días en Alemania. «Es una vergüenza, pero no queda otra, por eso tengo que ir a noquearlo», analiza. «Luego vienen aquí de fuera, y somos tan tontos que les damos los combates», se lamenta, evitando hablar más para centrarse en la forma de ganar a un rival de origen mexicano, pero que peleará ante su público a diez asaltos, y dentro de los combates preliminares antes del Emanuel Navarrete-Charly Suárez, combate por el título mundial junior ligero; y del enfrentamiento entre Raymond Muratalla y Zaur Abdullaev duelo por el título interino ligero.

Precisamente, Emanuel Navarrete aparece en el horizonte de Salvi. El Mundial del superpluma pasa por el boxeador mexicano. «El que gane de este combate, entre Cortés y yo, va a optar al cinturón, y será contra Navarrete», advierte el vallisoletano.

Para «noquear» al 5 del mundo, peleador invicto en la categoría, Salvi entiende que tiene que desplegar todo su poder de golpeo ante un púgil mucho menos ofensivo que lo fue Garner y con menos frecuencia de manos. «Es un boxeador más pausado, que creo que me beneficia. El inglés era venga y venga y venga… Hay cosas que no me explicaba», valora el vallisoletano sin querer dar más detalles.

«No quiero poner excusas. No me encontraba bien y no me encontré… Pero Dios da batallas a sus mejores guerreros y esta es mi oportunidad de oro. Ir a Estados Unidos, y convertirme además en el primer castellano y leonés en pisar territorio estadounidense para boxear. Llevo trabajando toda mi vida para esto», agrega Jiménez.

Sin vacaciones, ni descanso tras el fiasco por el Europeo en Reino Unido, Salvi inició el campamento para medirse a Cortés con el gran cambio de la nutrición después de «los cientos de problemas» para conseguir el peso. «Lo que es el no saber… No cenaba, me quitaba el agua durante dos, incluso tres días… Ahora me he puesto en manos de un médico nutricionista de Barcelona, y es lo que más he notado… ¡Puedo cenar!», bromea. «Imagínate, lo del tema del agua. Llegaba a algún combate aún deshidratado, con lo que eso significa», agrega un boxeador al que lo que más le preocupaba en las veladas era dar el peso, algo que ha solucionado para la pelea de San Diego.

Andrés Cortés llega en un gran momento tras noquear a Xavier Martínez y Bryan Chevalier en peleas consecutivas. En junio pasado, superó al excampeón mundial Abraham Nova por decisión unánime en un veredicto que dividió a los espectadores en el ring. Cortés y Charly Suárez (que protagoniza uno de los combates estelares de la noche) tenían que haber peleado en septiembre del pasado año, pero el rival de Salvi de este sábado sufrió una lesión durante el entrenamiento y no pudo medirse al aspirante por el título.