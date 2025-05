El UEMC quiere arañar un trocito más de permanencia en Ourense

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 2 de mayo 2025, 13:02 Comenta Compartir

Muy pocos contemplan que el UEMC pueda certificar su permanencia en la categoría en la penúltima jornada de liga, pero como las carambolas también tienen su espacio en el deporte, la realidad abre una rendija a que en la noche de este sábado se ponga fin a la pesadilla vivida a lo largo de este curso. Las casas de apuestas, desde luego, pagan bien el 'tirabuzón', que pasa porque el Real Valladolid Baloncesto gane en Ourense (sábado, 19 horas) y o bien Menorca o bien Cantabria no sean capaces de hacerlo ante San Pablo y Zamora, respectivamente. Esas son las cuentas. Cualquier otra abocaría al equipo de Alejandro Paniagua a jugárselo todo en una última jornada de infarto con Menorca como rival en Pisuerga (viernes 9, desde las 21:00 horas).

Para que esa carambola llegue a buen puerto, el primer paso debe darse este sábado en Ourense. «Es un partido fundamental. No vamos a pensar en lo que pueda venir después o en el viernes siguiente. Solo pensamos en ganar mañana, y para ello tenemos que salir a morder», ha apuntado en la previa Paniagua, que aleja el foco del resto de resultados. «Si ganamos mañana y uno de los dos, o Cantabria [juega en la noche de este viernes en Zamora] o Menorca, pierden su partido, la salvación sería matemática, así que lo que me importa es ir a ganar. No me importa lo que hagan los demás, solo lo que estemos haciendo nosotros», añade el técnico, que casi con toda probabilidad no podrá contar ni con Kovacevic ni con Vucetic, todavía con molestias en los gemelos. «Moncho López [técnico de Ourense] dice una frase que 'quien no tiene perro, caza con gato'. Y ahora mismo tenemos todo gatos. Ahora hay que ver si todos tienen pedigrí y nos gusta que nos atusen o si somos gatos callejeros y vamos a arañar. Y mañana hay que arañar con lo que tenemos».

El técnico, tercero en lo que va de temporada en el banquillo del UEMC, insiste en su segundo partido que la clave pasa por seguir mejorando la disposición defensiva. «Estamos incidiendo mucho en subir líneas y en ser más físicos, que es algo de lo que hemos adolecido en toda la temporada. Y son los jugadores los que tienen que bajar el culo y apretar», explica, apuntando un cambio tras el último partido. «Han sido capaces de ponerse y es por una percepción de responsabilidad suya. Porque ya estamos con el agua al cuello y se han dicho que esto no podía ir a más. Luego es verdad que habremos tocado una tecla, pero son ellos», admite Paniagua, que al mismo tiempo también reconoce un punto «de agotamiento mental y físico porque hemos tenido un montón de vaivenes esta temporada, también por temas externos. Pero el equipo está ahora mismo muy unido y consciente de que tiene que ir a por todas».

Sobre el resto de premisas que se tienen que dar, el técnico apuesta por un San Pablo ganador en su partido en Menorca. «Burgos es un equipo que tiene mucho deseo de hacer historia y poner su nombre en los libros de historia de esta competición, y creo que van a ir a por el récord», señala, consciente de que también Ourense sigue apurando sus opciones de colarse en el 'play-off'. «La realidad es que siguen peleando por las dos últimas plazas de 'playoff', y ellos tienen una mínima opción. Además, no es una pista que se nos haya dado bien», comenta, destacando la aportación de Charles Barton desde su llegada hace dos jornadas. «Les ha insuflado energía y puntos».

Por último, el preparador ha confesado el as que se guardaban en la manga en caso de que el último partido no hubiera salido bien como salió ante Cartagena. «Es algo que planteamos decirles a los jugadores en caso de que las cosas hubieran ido mal. Decirles o hacerles ver que puede afectar a sus carreras. Explicarles 'señores, el bien del equipo es bien también para vuestras carreras'. Pero ahora son todos conscientes de lo que hay en juego», ha concluido en la previa.