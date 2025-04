Paniagua asume el «marrón» del banquillo del UEMC para salvarlo en quince días

Alejandro Paniagua, hasta ahora segundo entrenador del UEMC Real Valladolid, asume el banquillo del equipo con «responsabilidad» y «sin ataques de entrenador», ha indicado poco ... después de que el presidente de la entidad, Lorenzo Alonso, admitiese que le dejan «el marrón» a «Pani y a Álvaro, sin poder responsabilizarles en el caso de descenso«.

El hasta esta semana mano derecha de Iñaki Martín y antes de Lolo Encinas dirigirá como técnico los tres partidos restantes con la ayuda de Álvaro Díaz, que 'promociona' a segundo entrenador, después de haber estado como asistente del primer equipo toda la temporada.

El nuevo cuerpo técnico debutará este sábado, 19:00 horas, en el choque ante el Odilo Cartagena en el Polideportivo Pisuerga. Lo hará «sin ataques de entrenador», como ha asegurado y admitiendo que «solo habrá pequeños cambios con respecto al plan de partido» que tenía previsto Iñaki Martín. «Si hay cambios más importantes se verán a partir de la semana que viene», ha indicado. «Es el momento de agruparnos como grupo y ser capaces de potenciar las cosas buenas que tenemos», ha valorado.

«Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con dos claves si queremos competir y también en los entrenamientos que es la sobriedad defensiva. Si no somos físicos, si no somos sólidos es imposible jugar al baloncesto», ha analizado Paniagua, que enseguida ha añadido «y lo segundo es la gestión el uso que hacemos del balón. Creo que si tomamos malos tiros, si no compartimos el balón, si no ocupamos los espacios que tenemos que ocupar, no puedes jugar defensivamente a nada».

El nuevo entrenador ha asegurado que estas serán las dos misivas en las que se trabajará en los quince días que tienen para jugar los tres partidos que le quedan al UEMC para intentar mantenerse en la Primera Federación, en una clasificación en la que ahora mismo el equipo está empatado con Cantabria y Menorca en la última plaza de descenso a Plata, con diez victorias y 21 derrotas en la actual campaña.

Precisamente, en ese triple empate se le ha insistido al preparador blanquivioleta, con la posibilidad de que se llegue a la última jornada en esa situación y con un choque en Pisuerga clave ante el equipo menorquino, en el que el que pierda puede descender.