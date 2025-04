El UEMC justifica el despido de Iñaki Martín: «Arriesgado, pero estábamos a la deriva»

El UEMC Real Valladolid ha explicado este viernes los motivos del despido express de Iñaki Martín, al que la abultada derrota en Oviedo del pasado miércoles ... le condenó en el banquillo pucelano.

«El equipo estaba a la deriva, y necesitábamos un cambio», ha indicado Lorenzo Alonso, presidente de la entidad, que ha asegurado que ha habido «unanimidad» en la directiva para despedir a un técnico al que se había visto sobrepasado en las dos últimas comparecencias ante los medios de comunicación, incluso con ataques a estos, algo que también ha creado controversia en el seno del club.

«No se han tenido en cuenta», ha contestado Alonso, pese a que luego el directivo blanquivioleta ha mostrado su disconformidad con estos mensajes al preguntarle al nuevo técnico, Alejandro Paniagua, por si dentro del vestuario se tiene una percepción de ataque o crítica externa. «No, no sentimos eso. Cuando hablo de ruido externo, no me refiero a ataques ni de la prensa, ni de la afición. No sé si algún jugador lo puede sentir de manera diferente», ha indicado Paniagua hasta ahora segundo entrenador tanto con Lolo Encinas en el inicio de la temporada como con el propio Martín.

«Este año no sale nada como hemos planificado, está siendo un año muy convulso», ha admitido el presidente que enseguida ha querido poner el foco en la salvación. «Si conseguimos salvarnos habrá que agradecer mucho el trabajo que Iñaki ha hecho durante estos meses, y sino lo conseguimos, tampoco podemos trasladar la responsabilidad al trabajo que van a hacer Pani y Álvaro en el tiempo que nos queda», ha indicado.

«Lo que sí se veía claro es que el club necesitaba un cambio, un cambio que no sabemos cómo va a salir. Está claro que lo que no funciona no es el entrenador, sino el equipo, pero no hemos sido capaces de que el equipo trabaje de forma coordinada, que trabaje como un equipo, y por eso hemos decidido en confiar en dos personas con mucha experiencia a sus espaldas», ha justificado. «Pani lleva aquí ocho años y Álvaro está desde la fundación del club en las categorías inferiores. Les dejamos un marrón, porque en quince días poco van a poder hacer, pero tienen todo el apoyo por parte de la directiva».