El exjugador del Palencia Baloncesto Dani Pérez entrena en el Pabellón Municipal

El base catalán, que ultima los preparativos de su boda en la capital, arranca la pretemporada en solitario antes de ir a Manresa

El base catalán Dani Pérez, ex del Palencia Baloncesto, entrena actualmente en las instalaciones deportivas del Pabellón Municipal de Deportes de Palencia mientras ultima los preparativos de su boda que tendrá lugar en la ciudad en agosto. «Me caso en tres semanas, la pretemporada comienza dos días después de la boda y no podía estar tanto tiempo parado, así que hablé con Raúl Villagrá (gerente del club) y él me facilitó todo para que pudiera venir aquí», señalaba Dani Pérez tras el entrenamiento de esta mañana.

«Este pabellón me trae muy buenos recuerdos, es verdad que está muy cambiado, pero la temporada que viví aquí fue muy buena, ganamos la Copa y la Liga, así que difícil tener un mal recuerdo de ese año», rememora el base catalán.

Dani Pérez, que jugó en Palencia en la campaña 2015/16, esta temporada ha fichado por el BAXI Manresa, equipo ACB. «Estoy muy ilusionado, va a ser la primera vez que juegue competición europea, que no lo había hecho nunca. Ellos vienen de hacer un año muy bueno, es un club que está haciendo las cosas muy bien y además tengo la suerte de poder jugar cerca de casa, es un pabellón con un ambiente muy bueno, así que tengo muchas ganas de ir a Manresa a empezar ya la temporada», apuntaba Pérez.