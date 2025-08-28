El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Juan García-Abril, jugador del CBC Valladolid.

Juan García-Abril, jugador del CBC Valladolid. J. C. Castillo
Juan García-Abril, jugador del CBC Valladolid

«Me gusta la idea de poder aportar más en ataque, hasta ahora mi perfil era totalmente defensivo»

Después del verano con la selección U23 de 3x3, el vallisoletano regresa a casa con la intención de ser la cabeza del equipo y afrontar la temporada con «cero presión»

Zaira Varas

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:35

Juan García-Abril (Valladolid, 4 de enero de 2003) ha consolidado su posición como uno de los pilares del UEMC CBC Valladolid. Después de colgarse ... el bronce europeo con la selección española U23 de 3x3, el vallisoletano vuelve a su casa con una misión clara: liderar al equipo y devolverle a la élite. Con 97 partidos oficiales en su haber y una renovación que lo mantiene como referente del primer equipo, el alero combina físico, versatilidad y experiencia para ser una pieza clave tanto en defensa como en ataque. En su ADN está la intensidad, la competitividad y la pasión por su ciudad: su objetivo no es solo rendir en la cancha, sino transmitir esa garra a los jóvenes talentos locales y fortalecer la identidad de un equipo que quiere recuperar su esencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  3. 3

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  4. 4

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola
  7. 7 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  8. 8 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  9. 9

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  10. 10

    «Me encanta Valladolid, pero todavía me queda mucho mundo por conocer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Me gusta la idea de poder aportar más en ataque, hasta ahora mi perfil era totalmente defensivo»