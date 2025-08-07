Juan García-Abril brilla en el 3x3 U23 de la Nations League

El Norte Valladolid Jueves, 7 de agosto 2025, 13:52 Comenta Compartir

Nueva experiencia al más alto nivel y nuevo logro para Juan García-Abril. El canterano morado y jugador del UEMC Club Baloncesto Ciudad de Valladolid ha conquistado una prestigiosa medalla de bronce con la selección española 3x3 U23 en la Nations League, logrando además una puntuación muy alta para optar a la clasificación del Mundial de dicha categoría, que se disputará en Xiong An (China) en septiembre.

Con un papel importante en el combinado nacional, y después de estar presente en todas las concentraciones previas y paradas del certamen, Juan García-Abril y la selección han ido de menos a más hasta lograr un espectacular tercer puesto europeo.

Encuadrado en la Conferencia Europa 4, el equipo español ha disputado un total de seis paradas, logrando un tercer puesto general y después de terminar un segundo, un tercero y un cuarto puesto en las tres últimas paradas en Viena, ciudad que ha albergado toda la competición. Un sprint final que sirve para sumar un total de 390 puntos y superar por la mínima a Polonia e Israel (385), quedando solo por detrás de Croacia y Ucrania. Austria, en la última posición, era el otro rival del grupo.

De este modo, Juan García-Abril y la selección española 3x3 U23 ponen fin, al menos de momento, al calendario estival competitivo. No obstante, quedan pendientes de si los puntos serán suficientes para lograr uno de los billetes que da acceso al Mundial de dicha modalidad y categoría que se celebrará en China en el próximo mes de septiembre. El canterano morado, así, regresará a Valladolid y seguirá ejercitándose en el 'Ardillas Practice Camp Agosto 2025' que comenzó hace ya dos semanas.