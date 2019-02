«Soy un buen tirador, pero en el Chocolates Trapa Palencia quiero ser algo más» Petar Aranitovic, en su primer entrenamiento con el Chocolates Trapa. / Marta Moras Petar Aranitovic, que podría debutar este domingo contra el Levitec Huesca, promete experiencia y entrega ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 21 febrero 2019, 21:33

Petar Aranitovic ya sabe lo que es el día a día en su nuevo equipo. Necesitaba volver a respirar el aroma del baloncesto y en sus primeros minutos con la camiseta de entrenamiento del Chocolates Trapa Palencia, el escolta serbio recibió su primera dosis de nicotina deportiva para demostrar que viene a conseguir logros importantes con el conjunto morado. A primera hora de la mañana y con el dorsal número tres en su pantalón, el joven jugador se puso a las órdenes de Carles Marco, entrenador del que tenía muy buenas referencias, pues, cuando militó en el Manresa, muchos de sus excompañeros le hablaron de su actual técnico.

En la primera sesión, Aranitovic centró los focos de los reporteros gráficos, pero también hizo lo propio el preparador catalán, el primer interesado en que el serbio se empape, lo antes posible, del estilo de juego de los palentinos. Una vez reposado y con la 'masterclass' digerida, el joven escolta se presentó a los medios de comunicación con un «buenos días». Fueron sus únicas palabras en español, idioma que aún no domina, pero que empieza a entender. En su primera intervención en público, Aranitovic, a pesar de sus 24 años, vendió su experiencia como una de sus principales armas. «He jugado en grandes equipos como Partizan, también en la ACB y en grandes clubes. Vengo a aportar mi experiencia al equipo. Todos esos conjuntos en los que he estado son buenos y en todos intenté ayudar», resumió el serbio, quien amplió su discurso para ponerse al servicio de las necesidades de su nuevo equipo. «Lo intento hacer todo bien, pero no tengo una característica predominante. Vengo a dar el 100%. Quiero aprender de un buen entrenador como lo es Carles Marco», continuó.

Juego exterior

A pesar de su humildad, la virtud que rodea a Aranitovic, esa que le ha llevado a firmar por el Chocolates Trapa, es la de lanzador. Puntos desde el perímetro para completar un juego exterior con grandes nombres como los de Steve Vasturia, Jordi Grimau y Calvin Hermanson. «Los aficionados dicen que soy un buen tirador, pero en el Chocolates Trapa no quiero ser solo eso. Voy a ayudar al equipo en todo lo que sea necesario», destacó el escolta de 1,94 metros de altura.

De momento, Aranitovic, que también puede jugar de base, venía con los deberes aprendidos y ya conocía algún miembro de la actual plantilla morada. «De LEB Oro conozco a muchos jugadores, aunque de Palencia desconocía a alguno. Conocía a Jordi Grimau y a Niko Cvetinovic, además del propio Carles Marco», concluyó el jugador serbio.

Más descriptivo fue su entrenador a la hora analizar las cualidades de su nuevo jugador. «También he sido jugador y sé que es difícil definirse a uno mismo. Como bien ha dicho puede hacer grandes cosas, además de tirar. Juega bien el bloqueo directo, sobre todo desde la izquierda. Es un gran penetrador y espero que esas aptitudes nos ayuden en lo que necesitemos», describió el entrenador catalán, quien confía en contar con Aranitovic para el trascendental encuentro del domingo contra el Levitec Huesca. «Esperemos que debute esta semana. Ayer hizo un viaje largo. A ver si en tres días puede coger automatismos e ideas que ya tienen adquiridos sus compañeros. Vamos a intentar ayudarle en estos días, para ver si desde el domingo nos puede ayudar él a nosotros, sobre todo para competir contra un equipo que está por encima en la clasificación», prosiguió el técnico catalán.

Asimismo, Carles Marco puso de manifiesto el potencial que atesora su equipo en el juego exterior con la contratación de Petar Aranitovic y al aglutinar en esas demarcaciones a jugadores como Steve Vasturia, Jordi Grimau o Calvin Hermanson, aunque este último esté pasando un bache tras la llegada de su nuevo técnico. «Tenemos un buen juego exterior y todos pueden aportar en diferentes situaciones. En estos últimos días de mercado, hemos intentado buscar al mejor jugador posible. Los rumores son rumores y se pueden equivocar», afirmó Marco sobre la rumorología que rodeaba al club sobre la contratación de un pívot o un base.

Pérdida de centímetros

La llegada de Petar Aranitovic y la salida de Carlos Toledo merma el juego interior al perder la plantilla centímetros en la pintura. «Es cierto que solo tenemos cuatro jugadores interiores, pero Omeragic nos puede ayudar en ese puesto. Creo que Adnan puede remplazar a lo que hacía Carlos Toledo en esa posición, tanto en los entrenamientos como si sucede algo en los partidos», concluyó Carles Marco.