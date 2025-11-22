Sorgo, un cereal con historia

El sorgo (Sorghum bicolor) es un cereal ancestral originario de África, cultivado actualmente en diversas regiones del mundo por su resistencia a climas áridos y ... su versatilidad alimentaria. Es un grano sin gluten, lo que lo convierte en una excelente alternativa para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

Desde el punto de vista nutricional, el sorgo destaca por su alto contenido energético y su riqueza en fibra, proteínas y micronutrientes. Por cada 100 gramos de sorgo cocido, se obtienen aproximadamente: 329 kcal, 72.1 g de hidratos de carbono, 3.5 g de grasas y 11.3 g de proteínas. El elevado contenido en hidratos de carbono complejos convierte al sorgo en una fuente sostenida de energía. Además, su aporte en fibra dietética favorece la salud digestiva, mejora el control glucémico y contribuye a una mayor saciedad, ayudando en el control del peso corporal.

En lo que respecta a sus micronutrientes, el sorgo proporciona cantidades relevantes de hierro, magnesio, fosforo, Zinc y manganeso, así como vitaminas del grupo B**, especialmente B1 (tiamina), B3 (niacina) y B6 (piridoxina), fundamentales para el metabolismo energético y la función cognitiva.

El sorgo contiene además compuestos bioactivos como los taninos, antocianinas y otros polifenoles, que le confieren propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y potencialmente antidiabéticas. Algunas variedades de sorgo, como las pigmentadas, son especialmente ricas en estos fitonutrientes.

Por su perfil nutricional, el sorgo es un alimento que puede incorporarse en dietas, especialmente como alternativa a otros cereales refinados. Su uso en panes, galletas, papillas o como grano entero cocido permite diversificar la alimentación y aprovechar sus beneficios nutricionales.