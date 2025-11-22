El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Granos de sorgo Pixabay

Sorgo, un cereal con historia

Sin gluten, resistente a climas áridos y versátil en la alimentación este alimento puede sustituir a cereales refinados en diversas preparaciones alimentarias

Daniel De Luis

Daniel De Luis

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:09

Comenta

El sorgo (Sorghum bicolor) es un cereal ancestral originario de África, cultivado actualmente en diversas regiones del mundo por su resistencia a climas áridos y ... su versatilidad alimentaria. Es un grano sin gluten, lo que lo convierte en una excelente alternativa para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

