El público tendrá a su disposición los vinos de 40 bodegas de Castilla y León en Burgos Fachada del Teatro Principal de Burgos, que fue Capital Española de la Gastronomía en 2013. / PEDRO GRIFOL El Consulado del Mar, el Teatro Pincipal y el Museo Provincial serán los Palacios del Vino del 6 al 9 de septiembre NIEVES CABALLERO Martes, 4 septiembre 2018, 21:01

La I Fiesta Internacional del Vino, que se celebrará en el Palacio de Congresos Fórum Evolución y otros espacios de la ciudad de Burgos del 6 al 9 de septiembre, se apoya sobre cinco pilares fundamentales: por un lado en el primer congreso internacional Duero Internacional Wine Fest y los Premios Zarcillo 2018, ambos destinados a los profesionales, y por otros los Palacios del Vino, dos conciertos y una exposición, destinados al público en general.

Este primer gran evento relacionado con el vino no está dirigido sólo a los profesionales del sector, nacionales e internacionales, porque la Junta de Castilla y León pretende promocionar y divulgar las distinta variedades y elaboraciones de la comunidad autónoma también entre los consumidores finales. Ahí entran en juego los que han sido denominados Palacios del Vino que ocuparán el Consulado del Mar , el Teatro Principal (calle Mío Cid) y el Museo Provincial , tres espacios emblemáticos burgaleses donde los visitantes podrán disfrutar de un viaje enoturístico único sin salir de Burgos. Hasta 39 bodegas ocuparan estos tres edificios históricos para que los consumidores finales puedan degustar toda la variedad y riqueza vitivinícola de Castilla y León.

Las cerca de 40 bodegas pertenecen a ocho de las 13 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas del sector vitivinícola de Castilla y León, aunque la Consejería de Agricultura y Ganadería confiaba en poder convocar bodegas de todas las zonas vitivinícolas de calidad de la comunidad autónoma.

Las bodegas

Las bodegas participantes son Alonso Angulo, Araus Ballesteros, Dominio de Manciles, Sierra, Palacio de Lerma, Arlese y Señorío de Valdesneros, de la DO Arlanza; Bodegas de Alberto y Diez Siglos de Verdejo, de la DO Rueda; César Príncipe, de la DO Cigales; Heredad de Urueña, Vocarraje, Rodríguez Sanzo, Valbusenda y Gil Luna, de la DO Toro; Viña Romana, El Hato y El Garabato y Marqués de La Concordia Familly of Wines, de la DO Arribes; 100 Cepas, Vinícola Valmadrigal, Belote, Peláez, Margón, Meoriga Bodegas & Viñedos, Pardevalles, Tampesta y Gordonzello, de la DO Arribes; Otero, de Vino de la Tierra Valles de Benavente; Dehesa de los Canónigos, Dominio del Soto, Ismael Arroyo-Valsotillo, Nabal, Finca San Martín, Territorio Luthier, Cillar de Silos, Arzuaga, Valtravieso, S. Arroyo y Pascual, de la DO Ribera del Duero.

Tarjeta de degustación y horarios

Para acceder a los Palacios del Vino será necesario adquirir una tarjeta de degustación (10 euros), que incluye 16 'Zarcillos' (a modo de moneda) canjeables por copas de vino de las diferentes bodegas y una copa de cristal, además de la posibilidad de disfrutar de un menú degustación que ofrecen siete restaurantes de Burgos con motivo de la organización de este evento. Las degustaciones arrancarán el jueves a las 18:00 horas y se prolongarán hasta las 20: 30 horas. El horario tantoel viernes como el sábado serán de 11:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas, mientras que el domingo los Palacios del Vino abrirán de 11:30 a 14:00 horas.