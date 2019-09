Las entradas para el concierto de Manolo García en Valladolid saldrán a la venta el 19 de septiembre Manolo García, durante su actuación en Valladolid el 4 de mayo de 2018. / Ramón Gómez La última actuación del cantante catalán en Castilla y León se celebrará el 16 de noviembre en la capital vallisoletana L. M. C. Lunes, 16 septiembre 2019, 12:40

Los seguidores de Manolo García en Valladolid ya pueden marcar en su calendario el 19 de septiembre a las 10:00 horas: será la fecha y la hora en la que saldrán a la venta las entradas (de pista y con asientos numerados) para el último concierto del cantante catalán en Castilla y León.

Después de actuar en ciudades como Zamora, Burgos, Palencia, Soria y León, y suspender en Ávila, eran muchos los que a estas alturas de la gira se lamentaban de que el cantautor no hubiera tocado en la capital vallisoletana.

Sin embargo, el pasado viernes la web de Manolo García anunciaba dos nuevos conciertos: el 14 de noviembre en Zaragoza, y el 16 del mismo mes en el polideportivo Huerta del Rey de Valladolid, a las 22:00 horas.

Aunque el de Barcelona ya visitó en mayo del pasado año la capital vallisoletana con su gira 'Geometría del rayo', en esta ocasión el cantante regresa con su primera gira en acústico de toda su carrera, en un formato que no había adoptada nunca cuando militaba en 'Los Rápidos', 'Los Burros' o 'El último de la fila'. Le acompaña una banda en la que no faltan guitarras acústicas, españolas, pianos, laúdes y violines que otorgan una nueva sonoridad a sus grandes éxitos de álbumes como 'Arena en los bolsillos' o 'Para que no se duerman mis sentidos'.