Un director claro y preciso

Marc Albrecht demostró su maestría tanto en la obra de estreno, 'Frontispiece', como con Brahms, sacando lo mejor de la Sinfónica de Castilla y León

Emiliano Allende

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:47

Los niños, esos locos bajitos, como cariñosamente les llamaba Gila son, en su ingenuidad, la fuente de lo creativo. Juegan con objetos que dominan y ... si nos fijamos en ellos, encontraremos composiciones de colores o sonidos a los que, con la mirada curtida de la vida, extraeremos la belleza, fruto de una emoción o de una pensada estructura. Así puede explicarse la obra que abrió el concierto compuesta por Unsuk Chin. En ella percibimos, susurros, ruidos, acordes densos o percusiones que cada uno puede ordenar o percibir de modo libre. El resultado de 'Frontispiece', así se titula la obra, produjo impresiones diversas en el público que llenaba el Delibes. Es una obra atrevida que invita a reordenar el modo de escuchar.

