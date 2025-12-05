Un director claro y preciso

Los niños, esos locos bajitos, como cariñosamente les llamaba Gila son, en su ingenuidad, la fuente de lo creativo. Juegan con objetos que dominan y ... si nos fijamos en ellos, encontraremos composiciones de colores o sonidos a los que, con la mirada curtida de la vida, extraeremos la belleza, fruto de una emoción o de una pensada estructura. Así puede explicarse la obra que abrió el concierto compuesta por Unsuk Chin. En ella percibimos, susurros, ruidos, acordes densos o percusiones que cada uno puede ordenar o percibir de modo libre. El resultado de 'Frontispiece', así se titula la obra, produjo impresiones diversas en el público que llenaba el Delibes. Es una obra atrevida que invita a reordenar el modo de escuchar.

OSCYL Dirigida por Marc Albrecht. Trompa, Radovan Vlatkovic. Obras de Unsuk Chin, Mozart y Brahms. Auditorio Miguel Delibes.

Vino después el 'Concierto nº 2 para trompa' de Mozart, que interpretó Radovan Vlatkovic, en sustitución de nuestro trompa solista José Miguel Asensi, de baja por enfermedad. Seguro que Asensi domina este concierto como también lo hizo el croata. La obra tiene su dificultad, en los pasajes extremos, dentro de su aparente sencillez, que el solista resolvió con facilidad. Vlatkovic, invitó a los demás trompistas de la Orquesta para juntos, regalarnos unas canciones de Navidad.

El director alemán Marc Albrecht causó una grata impresión. Se mostró dominador de una paleta orquestal amplia para llevar la obra de estreno con seguridad. En la segunda parte, sus virtudes se vieron confirmadas con su versión de la 'Primera sinfonía' de Brahms. Es una obra para dar una y mil vueltas solo para desentrañar la densidad de su primer movimiento. El autor le dedicó años antes de mostrarla al público. La dirección de Albrecht fue extrovertida y muy clara en su concepción. Se notó la seguridad en las anticipaciones y su gesto ayudó a los músicos en la idea de obtener la riqueza de esta monumental obra. En el 'andante' lució especialmente el oboe. El grácil 'allegretto grazioso' dio paso a la sólida resolución final con un empaste excelente del conjunto y un sonido propio de una gran orquesta.