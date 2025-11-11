La OSCyL estrena 'Hímnica', del compositor en residencia Francisco Coll Thierry Fischer dirige el programa de esta semana con obras de Wagner y Mahler

El Norte Martes, 11 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana, el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre, los conciertos correspondientes al cuarto programa de abono a las 19:30 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes.

Thierry Fischer, director titular de la OSCyL, estrenará 'Hímnica', una obra que representa la vida en toda su belleza y también en la fealdad, según su autor, Francisco Coll, compositor residente de la OSCyL en esta temporada. Alumno de Thomas Adès, su música ha sido interpretada por la Filarmónica de los Ángeles o la Sinfónica de Londres.

Además la OSCyL interpretará 'Idilio de Sigfrido', de Richard Wagner, relacionada con la anterior por su carácter introspectivo y que está repleta de melodías maravillosas.

La segunda parte del concierto la llenará la 'Sinfonía n.º 1, Titán', de Gustav Mahler, que en sus grandes proporciones orquestales contrasta con las composiciones de la primera. Fischer es un experto en obras de gran formato.

Francisco Coll es uno de los compositores españoles más reconocidos internacionalmente. Ha recibido prestigiosos galardones, entre los que cabe destacar el premio 'Music Magazine Award' (2022), otorgado por la BBC a la grabación con la Camerata Bern de 'Les Plaisirs Illuminés', interpretación dirigida por él mismo.

En 2019, se convirtió en el primer compositor en recibir un Premio Internacional de Música Clásica (ICMA). La OSCyL cuenta con Coll como compositor residente en la temporada 2025-2026, y presenta sus obras 'Hímnica' y el estreno español de su nuevo concierto para piano, que tendrá como solista a Kirill Gerstein (artista residente), y que es un encargo de las orquestas sinfónicas de la Radio Bávara, Boston, Estado de São Paulo, Castilla y León y Melbourne.