Mozart y Brahms, en el programa de la OSCyL dirigido por Marc Albrecht El trompista Radovan Vlatkovic será el solista de los conciertos de este jueves y viernes

El Norte Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:56

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta jueves y viernes los conciertos correspondientes al sexto programa de abono de la Temporada 2025/26. La OSCyL estará dirigida por Marc Albrecht y contará con el solista Radovan Vlatković. El programa propone una obertura contemporánea, una obra clásica y otra romántica.

Abre el programa 'Frontispiece', de Unsuk Chin, interpretada por primera vez por la OSCyL. Continuará con el 'Concierto de trompa nº2' de Mozart, en el que Vlatkóvic demostrará su virtuosismo con este instrumento de viento para finalizar con la 'Sinfonía nº1', de Brahms.

El director alemán Marc Albrecht es reconocido internacionalmente por sus interpretaciones de obras del romanticismo tardío y su experiencia liderando repertorio contemporáneo. Albrecht ha recibido galardones como el premio Opus Klassik como Director del Año y, en dos ocasiones, el premio Opus Klassik a la Mejor grabación de ópera del siglo XX/XXI.

El trompista croata Radovan Vlatković es uno de los instrumentistas más destacados de su generación. Este reconocimiento viene avalado por el numeroso palmarés de premios internacionales, entre ellos destaca el Concurso ARD de Múnich en 1983, el primero en ser otorgado a un trompista en catorce años. Radovan Vlatković ha actuado como solista con la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO), la City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO), la Mozarteumorchester Salzburg, la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia y el Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO). El instrumentista croata también destaca como músico de cámara, actuando junto a grandes intérpretes como Gidon Kremer, Sviatoslav Richter, Oleg Kagan, Natalia Gutman, Rudolf Serkin o András Schiff. La cita será a las 19:30 en el auditorio Miguel Delibes, este jueves y viernes. El precio de las entradas oscila entre los 10 y los 30 euros.