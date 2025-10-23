Los Cines Casablanca abrirán dos nuevas salas

A contracorriente de la tendencia en otras ciudades, donde los cines emplazados en cascos históricos acaban cerrando o desplazados a centros comerciales en las afueras, ... los Casablanca de la calle Leopoldo Cano no solo se mantienen sino que ampliarán el espacio de proyección con dos salas más que se sumarán a las tres existentes que albergan 169 butacas.

El cine se verá ampliado con dos locales contiguos al bar Grata Parada (en la calle Rúa Oscura) que en la actualidad están cerrados y serán alquilados para incorporarlos y ser sometidos a una reforma. «Es una buena noticia para la ciudad; me sentía muchas veces frustrado porque con tres salas no podía poner todas las películas que deseaba; se estrena mucho cine y mucho independiente que se queda sin poder llegar a los espectadores», explica ilusionado Arturo Dueñas, cineasta vallisoletano y dueño de los Casablanca desde que el 17 de marzo de 2022 esta sala iniciara una nueva etapa. El cine había cerrado sus puertas en 2020 tras el fallecimiento de José María Álvarez, su propietario desde 1987 (primero en la calle Platerías y después, desde 2002, en la ubicación actual).

La idea que maneja Dueñas es abrir en marzo aunque, matiza, «seguramente la concesión de los permisos será lo que lleve más tiempo, porque las obras en sí no creo que sean costosas ni lleven mucho tiempo».

La reforma consistiría en la incorporación de los dos locales anexos que en la actualidad se encuentran vacíos. Uno era una tienda de toldos y otro lo utilizaban sus propietarios como trastero. «Me puse en contacto con los propietarios, les expliqué la idea, me dijeron que no habían pensado que su local podría tener este destino y al final ha sido posible», cuenta el impulsor de un proyecto que consolida la apuesta por el centro de la ciudad junto a los Cines Broadway y Manhattan.

La idea que maneja Arturo Dueñas pasa por mantener la apuesta por «el cine de autor y de calidad». «Con cinco salas puedo darme el lujo de dejar una de ellas para programar cine que no suele llegar al público, hacer ciclos retrospectivos de autores, películas en versión original para los que son cinéfilos auténticos, que todo aquel que busque cine más novedoso, extraño y gourmet tenga aquí un refugio».

«Tengo clientes que vienen dos veces por semana sin saber qué película van a ver porque confían en nuestra cartelera de calidad». Arturo Dueñas Dueño de los Cines Casablanca

Dueñas está convencido del éxito de un proyecto que ya cuenta con arraigo en el centro de la ciudad. «Tengo clientes –asegura– que vienen dos veces por semana sin saber qué película van a ver porque confían en nuestra cartelera de calidad».

La clave para mantenerse a flote en tiempos donde cada vez son más los hogares conectados a plataformas con un catálogo inagotable de filmes y series es, apunta el director de largos como 'Secundarias' (2023), «tener una línea de programación clara que llega a un público amplio que pide calidad, no somos un gueto; y al espectador le tienes que ofrecer algo más que la exhibición, por eso aquí suelen venir actores y directores a presentar sus películas, la gente los tiene a cinco metros, puede charlar con ellos y preguntarlos, tenemos eventos únicos de cine mudo con música de piano en directo...».

Sede del jurado de Seminci

El anuncio de la ampliación de los Casablanca coincide con el arranque este viernes de la Seminci y la celebración de Merci, evento dentro del festival que atrae a exhibidores y productores que vienen a presentar sus películas. «Nos interesan que sepan que vamos a tener dos salas más y que podemos estrenar cosas que ahora no podemos por falta de espacio».

Cineastas como Jonás Trueba, José Luis Guerin, Julio Medem, Pablo Berger o Belén Funes han pasado por los Casablanca para hablar sobre sus películas. También se han organizado proyecciones de cortos, talleres didácticos de cine clásico y conferencias como la que impartió en la pasada Seminci Pablo Berger a alumnos del programa Pajarillos Educa.

Durante la Seminci, es en los Casablanca donde únicamente los miembros del jurado asisten a las proyecciones de las películas programadas en las distintas secciones del festival. La próxima edición, si se cumplen los plazos, dispondrán de dos nuevos espacios consagrados al cine para juzgar los filmes.