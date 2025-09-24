El runrún electoral se cuela en el Pleno de las Cortes

Los vestigios del tudanquismo este miércoles, en las Cortes, eran Ana Sánchez, huérfana en la Mesa por la ausencia por motivos personales de Diego Moreno, ... y el propio Luis Tudanca. El senador por designación autonómica estuvo por Valladolid, pasó por la sede del partido y después por el parlamento autonómico. Allí pudo saludar a algunos de los procuradores que le fueron más cercanos y a algunos de los más lejanos, como Francisco Igea o David Hierro (Vox) o un grupito de procuradores del PP.

No pudo toparse, eso sí, con dos asesores que también formaron parte de su grupo de trabajo habitual. Óscar Álvarez y Mar Rominguera cesaron en sus puestos hace poco más de una semana. Poco a poco, el borrado del tudanquismo prosigue en la planta cuarta, donde el ascensor marca una frontera casi palpable. Del ascensor para allá, para el fondo en el que se aloja el Grupo Mixto, los cartelitos de la puerta desgranan los que pasaron a segunda fila tras caer su jefe de filas: Alicia Palomo, Rosa Rubio, Judith Villar, Jesús Puente… Del ascensor hacia acá, adonde se toman las decisiones dentro del grupo parlamentario, los que ahora forman la bancada principal de la oposición: Nuria Rubio, Patricia Gómez Urbán, Pedro González Reglero…

Todo se ha recolocado y las salidas de Álvarez y Rominguera obedecen a ese trance. Aunque con cierta extrañeza por el momento. Rominguera era asesora jurídica y fue procuradora por Zamora tiempo atrás. Óscar Álvarez, sin embargo, formó parte del núcleo duro de Tudanca en las elecciones de 2019 y 2022. Es decir, en los dos comicios en los que el PSOE obtuvo 35 y 28 procuradores después del batacazo de 2015 con el propio Tudanca (25). En 2019 logró un triunfo que se demoró tres décadas. En 2022 perdió por 16.600 votos. Desde 2019, Óscar Álvarez asumió las funciones de estrategia electoral por lo que ahora, a seis meses de los comicios, su despido se produce en un momento clave, cuando hay que medir el impacto de los incendios y está a punto de presentarse el presupuesto para 2026, tal y como se comprometió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Y es que el ambiente preelectoral ya se respira. Por ejemplo. Se sabe ya que Carlos Martínez, líder del PSOE, quiere ir en las listas por Soria. Y Patricia Gómez Urbán, portavoz, aspira a ser la número 1 por Valladolid. Los socialistas defienden cinco puestos, pero a tenor de las encuestas puede bailar ese quinto procurador que en 2022 perdió el PP. Y miran de reojo a Segovia, que está muy cerquita, apenas a 880 habitantes (cifras del Instituto Nacional de Estadística) de jugarse un escaño más, 7. Y ese séptimo, de haber existido, habría sido del PSOE en 2022… Aunque también hay quien recuerda que en los tiempos previos a este multipartidismo actual, cuando en Segovia se repartieron siete asientos, el resultado fue de 5-2 para el PP.

Pero si Carlos Martínez quiere ejercer como soriano en Soria para arrebatar a Soria ¡Ya! los escaños que se llevaron hace cuatro años, en León emerge Carlos Pollán como el primero de la papeleta de Vox y candidatable a la Presidencia de la Junta. Que no está garantizado porque Vox no dictará quién ocupa el puesto hasta el final, pero lo cierto es que Pollán se ha erigido en los últimos tiempos como un aspirante al que ven capaz de arrebatar al PP un voto que le ha sido tradicionalmente fiel. Pollán rechaza presentarse por Valladolid, como sí hizo su predecesor, Juan García-Gallardo. En Valladolid, el fallecimiento de Javier Carrera ha dejado tres procuradoras: Rebeca Arroyo, Isabel Pérez y Fátima Pinacho. Así que tanto en León como en Valladolid puede surgir la cuestión de las listas cremallera, aplicables por la ley de paridad (2024). En Valladolid porque Vox defiende tres plazas y las tres son de mujeres; en León, porque los dos escaños que obtuvo la formación de Santiago Abascal recayeron en dos hombres, Carlos Pollán y Miguel Suárez Arca.

El PP también tendrá que renovarse. Los dos primeros nombres por Valladolid en 2022 fueron Jesús Julio Carnero y Raúl de la Hoz, hoy alcalde de Valladolid y eurodiputado, respectivamente. Les siguieron Paloma Vallejo y Noemí Rojo, pero en el quinto puesto entró Ramiro Ruiz Medrano, que ya tiene 67 años, y Pablo Trillo y María Antonia López Sáenz de Santamaría, que entraron después en el parlamento por las bajas de los dos primeros de la papeleta.

En Por Ávila, Pedro Pascual ha conseguido el escaño en 2019 y 2022 y su partido quiere que continúe en la brecha. Con la Alcaldía de la capital en manos de Por Ávila, la formación territorial abulense está en disposición de revalidar ese procurador y el regidor, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ya ha dicho públicamente que espera convencer a Pascual para que continúe.

Lo de la izquierda, mientras tanto, se empieza a aclarar. En las Cortes, Pablo Fernández aún ostenta el escaño que obtuvo bajo la coalición Unidas Podemos en 2022. Sin embargo, no continuará. Su sucesor, Miguel Ángel Llamas, no está por la labor de renovar ese acuerdo, con lo que el resto de formaciones de izquierdas, Sumar, IU y Equo, han decidido aglutinarse para concentrar apoyos.

Tanto movimiento parece demasiado cuando aún quedan 26 semanas para el 15 de marzo. Pero los tiempos de la política son exprés. En quince días, nuevo Pleno. Una semana después, fin del plazo legal para registrar el proyecto de presupuestos. Y ahí empieza el periplo de comisiones, debates, enmiendas, techo de gasto... Una discusión que se comerá toda la actividad del legislativo, que se acerca al final sin resolver algunas de las cuestiones como la reforma del reglamento de incompatibilidades. Para cuando se quiera votar, será a finales de diciembre. Y ocurra lo que ocurra, ya no habrá lugar para más. El 19 de enero, a más tardar, Alfonso Fernández Mañueco tendrá que firmar el decreto de convocatoria electoral. Y para eso no quedan 26 semanas, sino 16. Que si lo miras con las ganas de quien quiere estar en los puestos de salida de una papeleta, tampoco es tanto.