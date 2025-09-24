El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La bancada socialista, tras una votación. Miriam Chacón-Ical

El runrún electoral se cuela en el Pleno de las Cortes

Luis Tudanca visitó a los suyos, que se han visto mermados por la salida de dos asesores del grupo parlamentario, mientras empiezan las cábalas en otros grupos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:02

Los vestigios del tudanquismo este miércoles, en las Cortes, eran Ana Sánchez, huérfana en la Mesa por la ausencia por motivos personales de Diego Moreno, ... y el propio Luis Tudanca. El senador por designación autonómica estuvo por Valladolid, pasó por la sede del partido y después por el parlamento autonómico. Allí pudo saludar a algunos de los procuradores que le fueron más cercanos y a algunos de los más lejanos, como Francisco Igea o David Hierro (Vox) o un grupito de procuradores del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  2. 2 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  3. 3

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  4. 4

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  5. 5

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  6. 6 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  7. 7

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  8. 8 Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown
  9. 9 Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia de mayores de Tábara
  10. 10

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El runrún electoral se cuela en el Pleno de las Cortes

El runrún electoral se cuela en el Pleno de las Cortes