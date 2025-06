Carlos Pollán (León, 1967) es, como la segunda autoridad de la comunidad autónoma, el rostro más visible de Vox. Tanto, que algunos le ven como ... futuro candidato a la Junta cuando se celebren las elecciones, en algo más de nueve meses.

-¿Por qué sigue aquí tras la ruptura del pacto de gobierno?

-La respuesta no cambia de la que se dio en su momento. Alfonso Fernández Mañueco es presidente de la Junta de Castilla y León porque yo soy presidente de las Cortes de Castilla y León. Si ese primer paso de ese pacto de gobierno posterior no se hubiera dado, Mañueco no sería presidente. La balanza de las dos situaciones sigue siendo la misma.

-¿Y aquí, en la casa, qué ha cambiado?

-No tengo ninguna sensación de cambio. Las relaciones siguen siendo las mismas que tenía con los grupos parlamentarios. Evidentemente, la situación no es la misma. En la Mesa de las Cortes tenemos tres grupos con dos miembros cada uno, las decisiones son consensuadas, se siguen tomando por acuerdos de mayoría exactamente igual.

-Sí que parece que el PP estaba muy cómodo antes de la ruptura y ahora está muy incómodo, sobre todo con las últimas iniciativas legislativas.

-El PP y estas Cortes llevan 38 años con un mismo Gobierno. Entiendo que esto ya era una situación nueva con el pacto de Gobierno, aunque se había dado con Ciudadanos en la legislatura pasada, pero esta situación también es nueva. Es lo que hay.

«Lo que hay que tener claro es que Vox, ahora mismo, en Castilla y León, es oposición al PP»

-Sin embargo, ha sido ahora cuando han apretado ustedes con temas que estaban sin desarrollar, como el de las incompatibilidades. ¿Por qué no antes?

-No se puede esperar que el comportamiento sea el mismo estando en el Gobierno que sin estar en el Gobierno. Vox ha sido más leal a lo que había acordado con el PP en ese pacto de Gobierno con los castellanos y leoneses. Lo que Vox pensaba que era bueno en ese pacto, lo ha seguido apoyando aun estando fuera del Gobierno. El PP no puede decir lo mismo. Se ha apartado de acuerdos a los que en su momento se había llegado entre las dos partes. Pero lo que hay que tener claro es que Vox ahora mismo, en Castilla y León y en las Cortes de Castilla y León, es oposición al Gobierno del PP.

-Cuando uno llega con una agenda de regenerar, de acabar con las inercias propias de ese bipartidismo, aquí casi monopartidismo, quizá se esperaba que desde el principio se hubiera hecho algo. Eso se aparcó hasta que ha sido ineludible y ahora corren porque no queda tiempo.

-Teníamos un acuerdo de legislatura, de Gobierno. Se fueron avanzando cosas en los dos primeros años, quedaban otros dos para cumplir objetivos y eso se cortó en su momento. No sabemos cómo se hubiera desarrollado la última parte de la legislatura en condiciones normales sin haber roto el pacto.

-Ahora le acusa al PP de querer acelerar demasiado e incluso de cercenar sus derechos cuando convocó la ponencia de publicidad institucional.

-Es un proceso que se inició en el mes de diciembre. Lo único que he hecho ha sido atender las demandas de la mayoría parlamentaria. No solo con esta ley, sino con alguna otra que está todavía atascada y que entiendo que si las mayorías son las mismas también tendrá que convocarse y salir adelante… Porque en las Cortes de Castilla y León estamos para legislar. Lo que no se puede permitir es que las cosas se paren 'sine die'. Hubo una mayoría de las Cortes de Castilla y León y los grupos parlamentarios que solicitaron reiteradamente esto y lo único que se ha hecho es activar una opción que tiene el reglamento. Igual que se hizo varias veces con otras leyes cuando la mayoría era de PP y Vox.

«A ciertos grupos les ha causado malestar que intentemos regular las incompatibilidades»

-Otra cosa es el desarrollo del reglamento. Un reglamento al que le faltan muchas cosas.

-Es un reglamento que ha tenido una serie de modificaciones, pero no una completa y más ambiciosa de las que se han hecho hasta ahora. Desde luego que hay cosas que ya no son como eran hace 38 años, hace 40 años. Pero bueno, tenemos el tema de las incompatibilidades, algo que en 38 años nadie había abierto. Todo el mundo vociferaba, todo el mundo criticaba, todo el mundo decía, pero al final tanto unos como otros nunca habían hecho nada. Se ha hecho con un informe del que ahora es el letrado mayor [Edmundo Matía]. Es una propuesta similar a la del Congreso de los Diputados, con un par de detalles que son acordes al Estatuto de Castilla y León. Y ahora mismo estamos en ese punto. Lo que no debemos caer es en intentar hacer algo más severo. ¿Por qué más severo en Castilla y León que en el Congreso de los Diputados y en el Senado? Hacerlo similar nos va a dar la opción de aprovechar informes de incompatibilidades que se llevan produciendo desde 1978 allí, que pueden ser muy válidos para situaciones excepcionales que se den aquí.

-¿Y por qué interesaba que no hubiera un reglamento de compatibilidad?

-Habría que preguntárselo a los que llevan 38 años en esta casa. Lo que sí me sorprendió cuando llegué es que no podía ni imaginar que no estuviera regulado. Y claro, cuando había tanta polémica con situaciones que se dieron… Pues no sé si por interés, si por diversas circunstancias, pero desde luego que les ha causado a ciertos grupos cierto malestar que esto se intente regular. No voy a cejar en el empeño de que antes de que se acabe esta legislatura eso esté regulado.

-Y queda el melón de las dedicaciones exclusivas para todos los procuradores.

-Ese es otro asunto que sí que necesita el consenso de todos porque es una modificación más importante. Hay mucha gente que dice que ahora es el momento de intentar afrontarlo, de cara a la siguiente legislatura. Vamos a ir paso a paso. Y una cosa muy importante, y por la que yo no estoy dispuesto a pasar, es que ese régimen de dedicaciones exclusivas, al cambiarlo, vaya a tener más coste para los ciudadanos de Castilla y León. Por ahí sí que no. Si el coste va a ser mayor, desde luego que no cuenten conmigo.

-Por eso iba a pedir un informe, creo recordar.

-Sí, está pendiente de realizarse porque es muy difícil de analizar. Cómo quedarían las comisiones, si todos tuvieran dedicación exclusiva a lo mejor no habría tantos participantes… Las dietas. Las asignaciones a los grupos parlamentarios. Se ha visto que es una norma, parece ser habitual, que los procuradores que no tienen dedicación exclusiva reciban una parte de la asignación de los grupos parlamentarios. Esa parte de asignación ya no iría a los grupos parlamentarios, habría que destinarla a los sueldos.

«Mientras no haya elecciones convocadas, Vox no va a tener un candidato»

-Vamos con la porra electoral. ¿Cuándo van a ser las elecciones autonómicas?

-Esa porra es la bola de cristal. Como mucho, febrero, marzo del 2026, pero el que tiene el botón en su mano es el presidente Alfonso Fernández Mañueco. La respuesta la ha dado muchas veces. Va a agotar la legislatura.

-¿Usted se ve como candidato?

-Mientras no haya elecciones convocadas, Vox no va a tener ningún candidato.

-Pero estamos en la precampaña ya.

-Nosotros en nuestras precampañas trabajamos en equipo, el grupo parlamentario está haciendo una labor muy importante, el nuevo portavoz, la estructura nueva del grupo… Vox, mientras no haya elecciones, no va a tener un candidato definido.

-Alguien en su grupo parlamentario me dijo que tenía como sueño que el PP volviera a depender de Vox para gobernar y poder decirle a Feijóo «con Mañueco, no».

-No sé quién lo diría. No me he parado a pensar tanto, la verdad. A mí me gustaría, como dice nuestro presidente muchas veces, gobernar en solitario. ¿Que tengamos que ser definitivos para un Gobierno del PP? Pues a lo mejor es a lo que tenemos que aspirar ahora mismo. Hoy hay un montón de encuestas en las que todos los ataques que recibimos de un lado y de otro parece que no surten efecto. Los números nos están acercando a los máximos en su momento en el Congreso. Hay una encuesta de GAD3 que habla de 48 diputados a día de hoy.

-¿Y qué cosas no repetirían?

-Lo que sí tenemos claro es que, sabiendo ya lo que ha ocurrido, a las negociaciones habría que aplicarles el IPC. El partido sabe de sobra cómo fueron los acuerdos. Es un proceso que se ha llevado desde la entrada de Vox en el año 2019 en Andalucía. Se apoyaron investiduras solamente para que el PSOE no gobernara. El paso siguiente fue llegar a acuerdos por escrito. Después, entrar en gobiernos. La evolución del partido va avanzando y nos encontraremos con otro escenario si se diera el caso.

-¿Ha notado una especial beligerancia del PP hacia usted, que ahora mismo es la cabeza visible de Vox por el puesto que ocupa?

-En algún pequeño detalle sí que ha cambiado la relación. Pero desde luego conmigo siempre han tenido un respeto institucional importante.

«Muchos de los problemas de este país los marca el Estado autonómico, que ha degenerado»

-El caso del letrado también le ha costado críticas por no acatar una sentencia. Si no se acata una sentencia, son las Cortes las que no la acatan.

-Ha habido una serie de sentencias que han quitado la razón a lo que las Cortes o el letrado mayor decidieron en relación a un conflicto entre dos trabajadores. Porque al final es el jefe de personal de la casa y sobre las decisiones que él nos proponía, con los informes técnicos, la Mesa de las Cortes decidía, en función de esos informes técnicos. Ha habido una serie de sentencias pero la Mesa, antes incluso de que llegara este incidente de ejecución último, ya había tomado medidas para revertir esa situación. Al final el letrado ha demostrado el sentido de la institución que tiene, porque es una persona que valora la institución y ha tomado la decisión valiente de dimitir.

-¿Sigue siendo antiautonomista o se ha vuelto un poco más comprensivo con las comunidades autónomas?

-No, sigo teniendo el mismo pensamiento. Creo que muchos de los grandes problemas que tiene este país los marca el Estado autonómico, que ha degenerado en algo que no era lo que inicialmente se tenía, que ha ido engordando por un montón de sitios, que ha ido creando privilegios en comunidades respecto a otras. Mi pensamiento y el de mi partido sigue siendo el mismo. Eso no es contrario a participar de la legalidad que tenemos. Cumplimos las leyes y cumplimos la Constitución en que tenemos que estar en este Estado autonómico, participar de él. Nuestros votantes quieren que intentemos trabajar desde dentro para buscar soluciones.